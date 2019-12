Fraaie baard leverde dakloze Xavier (51) een carrière op als model

Dat had hij allemaal nog nooit van zijn leven gedaan, maar van plankenkoorts had hij geen last. ,,Er werd me verteld wat ik moest doen. Gaan lopen als het sein wordt gegeven, halverwege stoppen, twee seconden wachten. Dan mijn jas uitdoen en over mijn schouder hangen. Het ging me makkelijk af, geen enkel probleem.’’



Nu is zijn opmerkelijke succes een hit op sociale media. Zijn verhaal is inmiddels al duizenden keren gedeeld. Malice zegt geraakt te zijn door alle positieve berichten en aanmoedigingen die hij heeft ontvangen. ,,Modellenwerk heeft me zelfvertrouwen gegeven. Dat had ik hiervoor niet echt.’’