Functioneel beheerder Maxime (32): ‘Echt waar, ik ga elke dag blij naar mijn werk’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service en-gineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Maxime Barrettapiana (32) is functioneel beheerder bij IV-experts.com in Arnhem.

Wat doe je eigenlijk als functioneel beheerder?

,,Ik werk op opdrachtbasis bij verschillende bedrijven om ervoor te zorgen dat hun digitale informatievoorzieningen - alles waarbij je een computer nodig hebt - goed en betrouwbaar werken. Ik wacht niet tot er problemen ontstaan en applicaties niet werken, maar probeer in te schatten wanneer er verbeteringen moeten worden doorgevoerd.”



Oké, iets met computers... Dus je bent ict’er?

,,Nee, ik doe net iets anders. Een ict'er programmeert en bouwt systemen, maar ik ben meer bezig met de gebruikskant. Ik ben een schakel tussen de ict-afdeling en de werknemers die van de digitale informatievoorziening gebruik maken.’’



Wat hebben mensen nog meer mis over jouw baan?

,,Nou, ze hebben meestal geen idee wat een functioneel beheerder is. Het is ook een relatief nieuwe functie. Dertig jaar geleden waren er nog geen functioneel beheerders. Het is niet hetzelfde als een metselaar, bijvoorbeeld. Daar hebben mensen wel een beeld bij. Ik moet altijd uitleggen wat ik doe, maar dat is tegelijkertijd best moeilijk.’’

Quote Dertig jaar geleden waren er nog geen functio­neel beheerders Maxime Barrettapiana

Waarom?

,,Het is een breed werkveld en de term ‘functioneel beheerder’ is eigenlijk een containerbegrip. Wat ik als functioneel beheerder doe, hoeft niet te zijn wat een andere functioneel beheerder doet.’’



,,Dat dit beroep relatief onbekend is, kan ook lastig zijn als ik voor het eerst bij een opdrachtgever kom werken. De werknemers vragen zich af wat ik kom doen en of het wel nodig is. Alles werkt toch? Maar het gaat erom dat het moet blijven werken en dat ik probeer het beter te laten werken.’’



Is dit je droombaan?

,,Nee, ik ben in dit werk gerold. Ik heb bestuurskunde gestudeerd maar haalde mijn diploma in de crisis. Toen was een baan vinden lastig. Ik deed een traineeship als functioneel beheerder en vond het zo leuk dat ik ben blijven hangen. Met mijn studie doe ik nu niets meer, maar dat vind ik niet erg. Dit past toch beter bij me.’’



Waarom?

,,Ik was 18 toen ik ging studeren en had niet echt een idee wat voor werk ik later wilde doen. Ik heb voor bestuurskunde gekozen maar achteraf gezien was dat het niet echt voor mij. Ik merk dat ik in deze baan meer kan met mijn sterke kanten. Ik heb een analytische blik en kan overzicht houden, dat kan ik goed gebruiken in dit werk.’’



Wat vind je minder leuk aan je werk?

,,Je kan een plan nog zo mooi uitdenken, maar je hebt binnen bedrijven met meer zaken te maken. Dan heb je een goed idee en kan het door bepaalde politieke gevoeligheden niet doorgaan. Dat vind ik dan wel jammer.’’

Quote Je kan een plan nog zo mooi uitdenken, maar je hebt binnen bedrijven met meer zaken te maken

Je komt telkens bij een nieuw bedrijf binnen. Is het niet moeilijk om je altijd aan te moeten passen?

,,Ik heb er eigenlijk niet zo veel moeite mee. Ik ben door mijn collega's weleens ‘de kameleon’ genoemd, omdat ik makkelijk wen aan een nieuwe omgeving. Ik kan me in elk soort werkcultuur wel thuis voelen, denk ik.’’



Zie je je 'echte’ collega's nog wel eens?

,,Jawel. Vier dagen in de week ben ik op locatie bij de opdrachtgever en één dag op het hoofdkantoor. Dan hebben we een samenwerkingsmiddag waar we kunnen bijpraten en sparren over dingen die we tegenkomen. Om de twee weken hebben we vrijdagmiddag een borrel. Iedereen probeert daarbij te zijn.’’



IV-experts zoekt nog nieuwe functioneel beheerders. Zou je dit werk een ander aanraden?

,,Ja, zeker. Het is een breed werkveld waar plek is voor verschillende soorten persoonlijkheden. Bovendien wordt ict en technologie steeds belangrijker voor al het werk dat we doen, dus zal er in de toekomst alleen maar meer vraag zijn naar mensen binnen het vakgebied.''



En het salaris?

,,Ik mag zeker niet klagen. Mocht je voor de overheid werken, dan zal het salaris iets minder hoog zijn, maar dat geldt voor de meeste beroepen. Als starter - junior functioneel beheerder - begin je in het bedrijfsleven met een salaris tussen de 2500 en 3500 euro. Dat is niet toch slecht.’’

Quote Dat dit beroep relatief onbekend is, kan ook lastig zijn als ik voor het eerst bij een opdrachtge­ver kom werken

Krijg je nog leuke extraatjes van de baas?

,,Genoeg. Bij mijn werkgever mag ik bijvoorbeeld aangeven wat voor soort opleiding of training ik wil doen en waarom. Als ze het ook een goede stap voor me vinden, betalen zij de kosten en wordt acht uur per week van mijn tijd gereserveerd voor dat doeleinde. Ik heb dus les onder werktijd.’’



Hoe zie je jouw toekomst?

,,Hoe ik het over 20 jaar zie weet ik natuurlijk niet, maar ik wil op dit moment zeker in dit vakgebied blijven. Ik doe nu iets wat bij echt me past. Echt waar, ik ga elke dag blij naar mijn werk.’’

Functioneel beheerders gezocht



Ook werken als functioneel beheerder? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen relevante vacatures. We lichten er drie voor je uit:



De Veiligheidsregio Utrecht zoekt een functioneel beheerder die bekend is met het systeem AFAS Profit.



Het onderwijsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is op zoek naar een functioneel beheerder voor digitale leeromgeving Moodle.



Het je al enige ervaring in de functie? Als senior functioneel beheerder voor Maandag Amsterdam werk je aan meerdere projecten tegelijk.

Vul hieronder je gegevens in voor nog meer vacatures:

Bekijk ook: de tips van coach Charlotte van 't Wout voor mee focus op je werk: