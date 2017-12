Gamen als beroep? Word eSporter!

Gamers die van het spelen van videogames op toernooien, al dan niet in teamverband, hun werk hebben gemaakt : het beroep van eSporter is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar de populariteit ervan is onomkeerbaar. Dat merkt ook Bundled, een event- en adviesbureau gespecialiseerd in eSports, gaming events, branding, talent management & community.

,,Wij zijn al actief sinds 2000. Op dit moment werken we voor Feyenoord, FC Twente, Sparta, Ajax en FC Groningen,’’ zegt Bundled-oprichter Melvyn Wolthers tegen carrièreplatform Intermediair. ,,Tevens hebben wij PEC Zwolle en FC Utrecht geholpen in hun zoektocht naar hun eSporter. ,,We hebben twaalf spelers in onze management die worden verhuurd aan al deze clubs behalve FC Utrecht. Verder zijn wij voor een groot internationaal FIFA-project verantwoordelijk voor de coaching, begeleiding en training van de talenten.’’

De groei van eSports komt voort uit de enorme populariteit van games. In Nederland speelt driekwart van de bevolking gemiddeld zo’n vier uur per week een computerspel. Wereldwijd wordt het aantal mensen dat games speelt op 2 miljard geschat. De gemiddelde leeftijd van een gamer is 35 jaar. Van de spelers is 59 procent man en 41 procent vrouw.

Het geld dat omgaat in gaming is groot. Wereldwijd bedraagt de omzet van de game-industrie 100 miljard euro per jaar en volgens Newzoo groeit dat bedrag naar bijna 118 miljard in 2019. eSports speelt daar een belangrijke factor in. Volgens berekeningen van SuperData trekken eSports-wedstrijden wereldwijd 154,3 miljoen unieke kijkers per jaar, waarvan ongeveer 879.000 in Nederland.

De vraag is in hoeverre Nederlandse eSporters een graantje mee kunnen pikken van het succes. Delano Limaheluw, senior Partner en creative director bij Bundled: ,,Je kan het vergelijken met de groei van YouTubers en de bereidwilligheid van merken om hierin te investeren. Dit was in het buitenland aanvankelijk vele malen groter en interessanter dan in Nederland. Inmiddels zijn vloggers de bekende Nederlanders van nu. Datzelfde verwachten we ook in Nederland met eSporters. De kanalen van sommige van onze eSporters groeien enorm. FIFA-gamer Tony Kok heeft al meer dan 25.000 subscribers op YouTube en begint onder onze vleugels een eigen merchandise-lijn.’’

Sinds twee jaar kent de Nederlandse Eredivisie een heuse E-Divisie. Iedere Nederlandse voetbalclub heeft een of meerdere spelers aan zich verbonden en iedere week worden de competitiewedstrijden nagespeeld in het voetbalspel FIFA, de game die eSports in Europa nog groter kan maken dan het al is. Toch weten volgens Wolthers niet alle voetbalclubs hier goed mee om te gaan. ,,Clubs zijn vorig seizoen meegegaan in de mogelijkheden van de E-divisie en hebben toen een eSporter moeten aanstellen. Voetbal op het veld blijft natuurlijk de core business en menig club heeft geen kaas gegeten van eSports.’’ Er toch in investeren, loont. ,,Uiteindelijk zijn de millenials een belangrijke doelgroep voor de clubs en eSports is een extra manier om hen aan zich te binden.’’

De eSporters moeten wel goed begeleid worden, stelt Limaheluw: ,,Ze hebben gezien hun jonge leeftijd nog weinig ervaring op het gebied van het zichzelf kunnen presenteren. Daarnaast helpt onze begeleiding in alle randzaken naast eSports, denk aan school of een eventuele stage en werk. Wij helpen de eSporters ook met hun social content en omgang met pers en media, maar het belangrijkste blijft coaching om hen alles uit hun carrière te laten halen en iedere dag door te groeien.’’

Bundled zoekt momenteel nieuwe eSporters en een eCoach. Wat is de rol van die laatste? Limaheluw: ,,De eCoach is van essentieel belang bij de prestaties van de eSporters. De coach doet er alles aan om de eSporter op de juiste wijze klaar te stomen: het scouten van tegenstanders, analyses van wedstrijden, het coachen van de Weekend League en wedstrijden van de eSporter, teambuilding, trainingsschema opstellen en het begeleiden wedstrijden. Daarnaast regelen we ook alle formaliteiten voor toernooien en de reis, zoals vlucht en hotel.” Wolthers: ,,Onze ambitie is een nauwere samenwerking te realiseren met clubs en om meerdere wereldkampioenen te leveren. Daarnaast willen we dat Nederland wordt gezien als top 3 (FIFA) eSports land van de wereld, waar de wereldtoppers vandaan komen. Daar gaan we voor.’’