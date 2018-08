'Gebruik je vakantie om de balans tussen werk en privé te vinden'

Balanceren tussen werk en privé is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen, en dat levert je zowel thuis als op je werk veel rust op. Het advies om op een ontspannen moment even op die balans te reflecteren komt van columnist werk-privébalans Carien Karsten. Zij is psychotherapeut en coach en schreef onder meer Tot hier en niet verder en het werkboek Uit je burn-out.

Continu gestrest

Vrijwel iedereen die ze coacht, worstelt met de werk-privébalans, zegt ze. ,,Mensen die hoge eisen aan zichzelf stellen willen het thuis én op hun werk goed doen. Ze zijn continu gestrest, maar vanuit die emotie kunnen ze niet rationeel naar hun situatie kijken. Doe dat dus op vakantie, of – als je niet gaat – waan je op een Grieks eiland en probeer vanaf daar een advies voor jezelf te formuleren."

Iemand die ze coacht had op zijn werk een 'energyscan' ingevuld, waaruit bleek dat zijn grootste probleem de werk-privébalans was. ,,Het advies dat hij kreeg was: betere afspraken maken over de taakverdeling op het werk en thuis. Maar dat is natuurlijk te mager. Want hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je prioriteiten stelt? Dat je je perfectionisme loslaat?" Door eerst even los te komen van die stress dus, en van een afstand naar de situatie te kijken. En door de hulp van een ander in te roepen, tipt Karsten. ,,Uiteindelijk komt het erop neer om beter naar jezelf te luisteren en toe te geven aan wat je echt wilt."

Quote Als er chronisch iets mis is in je balans tussen werk en privé, is het slim om je meer in het onderwerp te verdiepen Carien Karsten

Coaching en training

Als er bij jou chronisch iets mis is in de balans tussen werk en privé, en meerdere pogingen er iets aan te doen zijn verzand in goede bedoelingen, dan is het slim om je wat meer in het onderwerp te verdiepen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van coachingsgesprekken, die Karsten ook aanbiedt. Maar er zijn ook trainingen om een betere balans tussen werk en privé te organiseren — in alle soorten en maten.

De training Balans werk/privé van Marion.tc duurt twee uur en kost 79 euro. De driedaagse training Effectief omgaan met stress en werkdruk duurt drie dagen en kost 1707,50 euro (excl. btw). Bij Tatkraft Filosofie kun je bij filosoof Thijs Sins de training Werk-leven balans volgen. Bemoreyou geeft de training Spoorzoeken, waarin je beter leert omgaan met werkdruk. De kosten van deze tweedaagse training zijn 2017 euro.

Verder lezen over de balans tussen werk en privé? Carien Karsten tipt het boek Stressproof van Mithu Storoni, met daarin een aantal originele oefeningen – zoals citroenmeditatie – om je stress te verlagen. De bekende Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler schreef over dit onderwerp Het weekend van zeven dagen.

In de Intermediair-podcast Work in Progress spraken we met Jelle Hermus van de website soChicken over het lichter, leuker en bevredigender maken van leven en werken. Tot slot deze video van Alain de Bottons School of Life, die uitlegt waarom je niet én op je werk én in je thuissituatie kunt excelleren. En waarom dat helemaal niet erg is.