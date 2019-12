‘Geef jezelf eens dit kerstcadeau: één dag helemaal niets moeten’

Vorige week werd bekend dat de grootste Youtube-ster van de wereld, PewDiePie, alias van Felix Kjellberg (30) uit Zweden, voorlopig stopt met het uploaden van video’s. De megaster, die door zijn controversiële video’s onlangs de mijlpaal van 100 miljoen volgers passeerde - zeg maar de bevolking van Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg bij elkaar - zegt in een verklaring: ,,Ik ben moe, heel moe”. PewDiePie zegt te snakken naar een tijd waarin hij even niet aan zijn werk hoeft te denken.

Uitgeput

PewDiePie is zeker niet de enige die het tempo van de tijd maar moeilijk kan bijbenen. Ik hoor het steeds vaker om me heen: familie, vrienden en kennissen die uitgeput raken van hun werk, van hun leven of, vaker nog, van de combinatie van beide.

Quote Ik hoor het steeds vaker om me heen: familie, vrienden en kennissen die uitgeput raken van hun werk, van hun leven of van de combinatie van beide

Vooral de twintigers en dertigers om me heen hebben er last van. Ze krijgen hun werk niet uit hun hoofd. Ze hollen voorbij hun eigen grenzen. In de zucht om te bewijzen wat ze waard zijn, in het verlangen om overal bij te zijn en alles mee te maken, leveren ze in op het noodzakelijk onderhoud: slaap, gezonde voeding, bewegen en momenten waarop hun hoofd even offline mag. Met als gevolg dat steeds meer mensen verzuchten: ,,Hoe het met me gaat? Ik ben zó ontzettend moe…”

Verplichtingen

Als je met je stress al in het rood zit, breekt deze week een uitdagende tijd aan: de kerstvakantie. Natuurlijk, de meeste mensen zijn tenminste een paar dagen vrij, maar het werk wordt ogenblikkelijk gecompenseerd door allerhande andere verplichtingen. Er moeten kerstborrels bezocht, bomen opgetuigd, je familie verwacht je op visite, de perfectionisten onder ons kunnen hun lol op met een kerstdiner dat kan tippen aan de prachtige plaatjes op Instagram. En met oud en nieuw dien je toch in je feestelijkste outfit te verschijnen op het hipste feestje om alweer een nacht door te halen. Het werk is tijdelijk afwezig, maar de prestatiedruk is er net zo hard.

Quote Het werk is tijdelijk afwezig, maar de prestatie­druk is er net zo hard

Je zou het bijna vergeten, maar de kerstvakantie kan ook dienen om je batterijen op te laden. Dat betekent misschien wel dat je een paar verplichtingen laat schieten: je kunt nu eenmaal niet met elke kermis mee. Geef jezelf, in navolging van PewDiePie, daarom dit jaar een kerstcadeau: minstens één dag rust, liever meer. Boek een dag sauna, ga een eind wandelen, of drink warme chocolademelk terwijl je in de verte staart. Fuck de kerststress, vind een manier om je jaar te eindigen in het groen. Toegegeven, niet al te sexy, maar wel verstandig. Vrolijke kerst!

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018) en Werken met millennials (2019).

Thijs onthulde zijn pijlers tegen stress en een burn-out aan Arie Boomsma in onze webserie FIT...Met Arie Boomsma. Bekijk hieronder de video: