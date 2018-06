'Geef millennials gerust de creditcard van het bedrijf'

Hij beaamt het meteen, zelf is hij met zijn 35 jaar ook bijna een millennial. ,,Ik ben absoluut een van de eersten van deze generatie”, zegt hij. Het videobedrijf 87seconds The Video Content Agency waarvoor hij werkt, bedenkt en maakt verschillende soorten video's voor bedrijven en heeft zeventig mensen in dienst in heel Europa. De Amsterdamse vestiging waar Van der Weijden aan het roer staat, heeft op dit moment zeven werknemers.

,,We werken altijd digital first”, zegt Van der Weijden. ,,Daar zijn millennials uitermate geschikt voor, die zijn niet anders gewend.” Maar ook heel prettig: het bedrijf werkt met een organisatiemodel dat gericht is op deze leeftijdsgroep. ,,We geven iedereen veel verantwoordelijkheid, zijn niet hiërarchisch georganiseerd.” Alles om te zorgen dat ze niet verveeld raken, een veel genoemd kenmerk bij deze generatie. ,,Kennis delen we voortdurend met elkaar zodat iedereen blijft groeien in zijn rol.”

Quote Keuzes moeten logisch zijn. Als iemand opeens een auto koopt, is dat niet vanuit het belang van het bedrijf Maarten van der Weijden, manager 87seconds

Verantwoordelijkheid

Veel verantwoordelijkheid betekent ook dat het bedrijf veel verantwoordelijkheid verwacht van de werknemers. Neem bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe videocamera, dat hoeft niet via het management te gaan en er hoeft geen toestemming te worden gevraagd. Er is intern een creditcard beschikbaar die gebruikt mag worden. Als een cameraman denkt dat het een goede investering is en andere collega’s die gebruik maken van dezelfde videocamera dat gevoel delen, kan het apparaat gekocht worden.

Wordt van die verantwoordelijkheid geen misbruik gemaakt? Een product valt wel eens wat duurder uit, zegt Van der Weijden, maar over het algemeen valt het heel erg mee. ,,Er is een cultuur waarbij mensen dingen bespreken, durven te zeggen en elkaar helpen. Door eerst te overleggen met collega’s, omzeil je de valkuilen. Er wordt verwacht dat de gemaakte keuzes logisch zijn. Als iemand opeens een auto koopt, is dat natuurlijk niet vanuit het belang van het bedrijf.”

Het komende jaar blijft het bedrijf groeien en naar verwachting worden er nog eens twintig millennials aangenomen. Maar, zegt Van der Weijden, in principe is iedereen met een goed profiel welkom. ,,We zijn een creatief bedrijf gericht op online, dat blijkt voor millennials gewoon goed te werken. Dat neemt niet weg dat we ook gerust mensen uit een andere generatie kunnen aannemen.”

Drie tips



1. Geef millennials de regie over het héle project, zegt Van der Weijden. ,,Geen opgeknipte stukjes, maar verantwoordelijkheid van a tot z: van budgettering, tot het vinden van het juiste team en het contact met de klant. Dat wordt als heel positief ervaren en voorkomt verveling. Stem de verwachtingen wel duidelijk af en bespreek het als de verantwoordelijkheid niet wordt genomen."



2. Vermijd alle hiërarchie. ,,Millennials willen graag betrokken worden. Bij een platte organisatie zorg je dat mensen dingen willen delen, leren van elkaar, niet verveeld raken en blijven groeien in hun rol.”



3. Deel successen. Van der Weijden: ,,We hebben een groei doorgemaakt en we starten de week met het delen van onze successen, onze doelen en het tonen van nieuwe producties. Daardoor is er veel betrokkenheid, een goede sfeer en krijgt iedereen energie om nog mooiere dingen te maken.”