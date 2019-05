Geen diploma, maar wel werkervaring? Dan biedt een vakverklaring uitkomst

In 2017 had 21 procent van de bevolking tussen 25 en 64 jaar geen diploma op minimaal havo, vwo of mbo-2 niveau. Zo’n diploma is van groot belang voor de kans op een baan. Voor deze mensen heeft Randstad de vakverklaring in het leven geroepen: werknemers kunnen hiermee aantonen dat zij bepaalde processen of (sociale) vaardigheden beheersen en maken daarmee - zo hoopt het uitzendbureau - meer kans op een vaste baan.

Steunbetuiging

Frans Nagtzaam (61) is een van de operators die vandaag zo'n verklaring krijgt uitgereikt. ,,Het is eigenlijk een soort steunbetuiging die je van je werkgever krijgt voor wat je op het werk leert en presteert. Een vorm van erkenning.” Nagtzaam is nu acht maanden werkzaam bij DSV Solutions. Hiervoor werkte hij een tijdje als uitzendkracht, zat hij drie jaar thuis en werkte hij dertig jaar bij een verffabriek.

,,Toen ik in het verleden bij een vaste werkgever werkte kreeg ik wel erkenning, maar nooit in zo’n vaste vorm als nu. Dat het nu zo officieel is, is fijn. Ik heb drie jaar thuis gezeten, een baan vinden was lastig. Het was fijn geweest om toen al een vakverklaring te hebben. Dan had ik makkelijker aan kunnen tonen wat ik kon”, aldus Nagtzaam.

Bas Fraanje, Senior Director bij DSV Solutions Zuidwest-Nederland: ,,Natuurlijk heeft deze verklaring veel voordelen voor de werknemers, maar ook voor werkgevers biedt dit een uitkomst. We kunnen zo bijvoorbeeld medewerkers beter aan ons binden door te investeren in de vorm van een opleiding. Met zo’n verklaring geef je immers aan dat een werknemer bepaalde zaken heeft geleerd en dat deze ook zijn getoetst. Het is dan makkelijker een bepaalde kwaliteit te waarborgen.” Fraanje is niet bang voor de eventuele extra administratie die het bijhouden van iemands leerproces met zich meebrengt. ,,Met dit systeem hoeven we eigenlijk alleen maar een vinkje aan te kruisen.”

Veranderende arbeidsmarkt

Marjolein ten Hoonte, Directeur Arbeidsmarkt bij Randstad, reikt vandaag de eerste vijf verklaringen uit. Waarom ze nu met het initiatief starten? ,,De arbeidsmarkt verandert: mensen hebben het gevoel dat ze langer op de arbeidsmarkt actief zullen zijn en dat ze misschien niet alleen maar bij dezelfde werkgever zullen zitten. Dan zou het ontzettend fijn zijn als je je werkervaring kunt verzilveren. Je leert immers het meeste op de werkvloer, maar dat werd tot nu toe nergens vastgelegd.”

Een vakverklaring is echt anders dan een referentie en vormt een toevoeging op het cv. Ten Hoonte: ,,Een referentie is vaak heel open. Iemand wordt bijvoorbeeld omschreven als een 'goede werknemer’. Met een vakverklaring kan iemand zelf aangeven dat hij of zij voldoet aan een objectieve standaard.” De verklaring hoeft niet alleen ingezet te worden voor werkprocessen, maar kan ook gelden voor sociale vaardigheden. Een werknemer die goed communiceert of precies een planning opstelt en volgt kan in de toekomst ook daar erkenning voor krijgen.

Er wordt nu op kleine schaal begonnen met het uitreiken van de verklaringen. Vandaag slechts vijf, en op korte termijn enkel voor de functies Operator en Logistiek medewerker. Dit hoopt Randstad wel dit jaar nog uit te breiden met functies in Logistiek, Onderwijs en IT.