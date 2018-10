Geen 'superstar' of 'ninja' in de vacature en veel meer vrouwen solliciteren

Vacatures voor IT-functies barsten vaak van de ‘mannelijke’ woorden, zoals rockstar, ninja of superheld. Softwarebedrijf Atlassian gebruikt sinds twee jaar neutrale woorden in vacatures en ziedaar: ze namen 50 procent meer vrouwen aan dan daarvoor.

Jet Volkering (33) wilde zo’n anderhalf jaar geleden graag in de technologiesector gaan werken, maar de vacatures schrokken haar eerder af dan dat ze er enthousiast van werd. ,,Je hebt toch het idee dat die IT-wereld een beetje nerdy is. Dat bleek onder meer doordat veel vacatureteksten vol stonden met jargon waarvan ik geen idee had wat het inhield. Het ging vooral over de inhoud en niet zozeer over de sfeer binnen het bedrijf.”

Volledig scherm Jet Volkering (33): ,,In vacatures ging het vooral over de inhoud en niet zozeer over de sfeer binnen het bedrijf.” © Atlassian De vacature van softwarebedrijf Atlassian, voor de functie manager klantonderzoek, was voor Volkering een positieve uitzondering. Ze kan zich een zin herinneren die haar meteen aansprak. ,,Ze hadden het over finding treasures in a sea of data. Daar moest ik wel om grinniken; normaal gesproken zijn IT-vacatures vrij serieus van toon. Ook kwam het woord samenwerking veelvuldig terug. Dat vond ik positief, want eerder heb ik bij organisaties gewerkt waar afdelingen als losse entiteiten functioneerden, terwijl ik zelf meer van een open cultuur houd.”

Mannelijk of vrouwelijk hokje

Positief of humoristisch: we geven al snel waarde aan woorden die we lezen, vaak zonder het door te hebben. Zo werkt het ook in vacatures. Sollicitanten plaatsen woorden uit een vacature in het hokje ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ en voelen zich daardoor wel of niet aangesproken. Omdat het in de IT-wereld lastig is om vrouwen aan te trekken, besloot internationaal softwarebedrijf Atlassian aandacht te besteden aan zo neutraal mogelijk geformuleerde vacatures door gebruik te maken van het programma Textio.

Het werkt als volgt. De HR-afdeling schrijft een vacature, die vervolgens door Textio gescand wordt. Je kunt aanklikken om wat voor soort functie het gaat en voor welk land de vacature bedoeld is. In de Textio-database zitten meer dan 300 miljoen vacatureteksten opgeslagen. Tijdens die scan geeft Textio een voorspelling van hoe succesvol de vacature gaat zijn, plus tips om je tekst neutraler of beter scorend te maken.

,,Het klinkt bijna magisch hè? Dat is wat goede kunstmatige intelligentie kan doen”, zegt Aubrey Blanche (30), hoofd diversiteit bij Atlassian in San Francisco. Ze werkt nu sinds drie jaar met Textio en de resultaten zijn hoopgevend. Door de teksten neutraler te maken, nam Atlassian in 2017 maar liefst 50 procent meer vrouwen aan. Van de ruim 2600 werknemers in totaal is 28,8 procent nu vrouw.

Quote Een team ‘managen’ is een term die mannen aanspreekt, vrouwen houden meer van een team ‘ontwikkelen’ Aubrey Blanche, hoofd diversiteit Atlassian

Specialist in plaats van expert

Die verandering kan ’m al zitten in een enkel woord. ,,We weten door Textio dat de term ‘expert’ vrouwen afschrikt. Vrouwen zijn niet gewend zichzelf zo te noemen. Maar vervang je expert door het woord ‘specialist’, dan melden vrouwen zich wél. Of een andere voorbeeld: een team ‘managen’ is een term die mannen aanspreekt, vrouwen houden meer van een team ‘ontwikkelen’. De genderneutrale variant is een team ‘leiden’.”

Dat IT’ers enthousiast zouden raken van termen als ‘ninja’ of rockstar’ is volgens Blanche achterhaald. ,,Het staat voor een mannelijke stereotypecultuur die misschien tien jaar geleden cool was, maar nu niet meer. Ik voel me als 30-jarige vrouw in ieder geval niet aangesproken als ze een software-rockstar zoeken.”

Het werken met Textio is volgens Blanche een cruciaal onderdeel geweest in het diverser maken van het werknemersbestand van Atlassian. ,,Door die enorme database die achter Textio zit, krijg je inzicht in wat werkt of niet. Een medewerker zou dat onmogelijk allemaal kunnen weten.”

Voor Jet Volkering werkte het in ieder geval. Ze zit nu al anderhalf jaar op haar plek in de vestiging van Atlassian in Sydney. ,,Dat was niet vanzelfsprekend: ik kom uit een ander land en ben ook nog eens vrouw in een overwegende mannenwereld. Maar vanaf het begin heb ik me hier welkom gevoeld en kan ik helemaal mezelf zijn.”

Volkering denkt dat als meer IT-bedrijven zouden letten op hun woordgebruik, meer vrouwen zouden solliciteren. ,,Tegenwoordig zijn er genoeg meiden die echt geïnteresseerd zijn in een functie in de technologie. Door diversiteit binnen teams te benadrukken, weet ik zeker dat het aantal vrouwen toe zal nemen.”

