Geen toplocatie en marktonderzoek, maar wel de eerste vegan strandtent van Nederland

Tussen alle bedrijven door kon ze nog nét een gaatje vinden om dit interview te doen, zo goed gaat het met de nieuwe strandtent van de Rotterdamse Charlotte Damen. Het is de eerste vegan strandtent van Nederland. Voor de 33-jarige ondernemer is het niet haar eerste en ook niet haar enige zaak, maar wel eentje waar een lange droom aan vooraf ging. ,,Alles wat ik deed moest uiteindelijk bijdragen aan dit uiteindelijke doel: op het strand werken.”

Damen’s besluit om ooit een strandtent te beginnen, onderstond na een mislukte kantoorbaan. ,,Ik was twintig jaar, klaar met mijn studie en kreeg een ‘grote-mensen-baan’ op een kantoor. Vreselijk vond ik het. Ik hield het maar heel even vol", vertelt ze aan De Ondernemer. ,,Ik begon te fantaseren. Waar word ik gelukkig van? Wat is essentieel in het dagelijks leven voor mij? Ik wil elke dag de zon onder zien gaan. Ik wil op blote voeten lopen. Ik wil dicht bij de natuur zijn. Met vrienden werken. Leren surfen. Ik wist, ik moet terug naar het strand.”

Veel geld of veel geluk

Ze zegt ‘terug’, want ze werkte al eerder op het strand, bij Scheveningen, ’s Gravenzande en in Thailand in een hotel. Damen wist dat het een lange weg zou worden voordat ze haar doel zou halen. ,,Als je een strandtent wil openen, moet je of veel geld hebben of veel geluk. Of heel lang plannen. Er komt niet vaak een plek vrij en als er eentje vrijkomt, zijn ze vaak erg duur.” Dat het dit jaar toch lukte om een strandtent over te kopen, kwam mede door haar andere goedlopende ontbijt- en koffiezaak Lilith in Rotterdam. ,,Ik had genoeg krediet om een lening aan te vragen.”

Ze bekeek met een makelaar eerst een andere strandtent, maar die werd voor haar neus verkocht. ,,Hij had er geen vertrouwen in dat een vrouw alleen dit op poten kon zetten.” Het bleek geluk bij een ongeluk, want twee dagen later vond ze deze strandtent in Hoek van Holland. ,,Een knalgeel gebouw met een oubollige inrichting en dito website.” Onderaan die website stond in een balkje Te Koop, met daarnaast het telefoonnummer. ,,Ik ben langs gegaan en het klikte. Het eerste gesprek duurde drie en een half uur. Alle herinneringen van de afgelopen jaren kwamen voorbij. Het was eigenlijk meer een verkapte bruine kroeg van een echtpaar dat met pensioen wilde.”

Duinkommetje in Hoek van Holland

De jonge ondernemer hoopte altijd dat ze iets in de buurt van Rotterdam kon vinden, omdat daar haar hele netwerk zit. ,,Maar ik heb ook in Scheveningen en Den Haag gezocht. Deze plek is uiteindelijk ideaal en echt mijn droomlocatie. Niet aan de boulevard van Hoek van Holland, dat is te massaal voor mij, maar in een duinkommetje met een prachtig groot strand voor de deur en surfscholen om de hoek.”

Damen heeft niet onderhandeld over de prijs. ,,Ik ben geen goede onderhandelaar. Daarbij wilde ik het echt hebben en heb dus geen risico’s genomen. In Scheveningen gaan sommige strandtenten voor een miljoen weg. Bij andere strandtenten moet je het gebouw huren.” Zij betaalde drie ton, met het gebouw en de inrichting erbij. Maar met dat laatste was ze niet per se blij. ,,Op zolder lag 25 jaar aan spullen. Van plastic stoelen tot aan kerst- en verjaardagsversiering. De kringloop was heel blij met ons.” De nieuwe inrichting deed ze helemaal zelf. ,,Ik ben lekker op pad gegaan en spullen gaan verzamelen via marktplaats, rommelmarkten en kringloopwinkels. Ik wilde zoveel mogelijk spullen hergebruiken en veel natuurlijke materialen gebruiken, zoals hout, bamboe en jute.”

Pele Surf Shack

Damen doopte haar nieuwe bedrijf tot de ‘Pele Surf Shack’, naar een Hawaiiaanse godin, en besloot alleen maar plantaardige gerechten en drankjes te serveren. Daarmee heeft ze de eerste vegan strandtent van Nederland. ,,Daar kwam ik later pas achter, grappig genoeg. Ik besloot er een vegan tent van te maken, omdat ik geen deel meer uit wilde maken van dat systeem. Ik eet zelf geen vlees of zuivel, waarom zou ik het dan wel serveren? Daar lag ik wakker van.” In Lilith (de ontbijtzaak in Rotterdam) serveert ze nog wel eitjes, maar ook daar wil Damen in 2020 alleen veganistische gerechten serveren.

Veel mensen verklaarde Damen voor gek dat ze een plantaardige strandtent wilde openen. ,,En dan ook nog eens op een strand waar verder weinig gebeurd, waar geen openbaar vervoer in de buurt komt en waar niemand ooit van gehoord heeft. Maar ik doe dit voor mijzelf, voor mijn toekomst, voor mijn eventuele kinderen, voor mijn familie en vrienden, en natuurlijk voor ‘de mensen’ zoals wij de gasten altijd noemen.”

Of het een succes ging worden, wist ze niet. ,,Maar ik volgde mijn gevoel. Ik begin niet zomaar een horecazaak om er rijk van te worden, want dan red je het meestal niet. Je moet een pleaser zijn. Iemand die zin heeft om áltijd, 7 dagen per week, wildvreemden in de watten te leggen. Dan moet je wel een beetje gek zijn”, lacht ze. ,,En geloof me, met de huidige sociale media en het feit dat iedereen tegenwoordig online recenseert, is het echt niet altijd makkelijk.”

40 in plaats van 100 uur per week

Nu ze eindelijk haar droom heeft waargemaakt, afgelopen april opende de zaak, is de vraag wat de toekomst brengt. Blijft het bij deze twee zaken? ,,Ik heb nog geen idee hoe de toekomst eruit gaat zien, want het kan ook allemaal morgen voorbij zijn. Ik heb wel het verlangen om het bij twee zaken te houden en het misschien wat rustiger aan te doen, 40 uur per week te maken in plaats van 100", aldus Damen.