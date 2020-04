Geen vitaal beroep en ‘gewoon’ aan het werk: ‘Lunchen doen we niet meer in een keet’

Expert: ‘Let óók op je achter­grond bij al die virtuele vergaderin­gen’

19:14 De kat op schoot nemen, kunst zichtbaar in beeld hangen, biografieën van wereldleiders en filosofen achter je neerzetten. Wie noodgedwongen vergaderingen afwerkt via Zoom of Google Hangouts geeft collega’s bewust of onbewust een kijkje in de privésfeer. En stiekem valt er heel wat af te lezen uit de persoonlijke achtergronden. Wat doet die achtergrond met je imago? En is het verstandig erover na te denken wat je allemaal neerzet?