Geforceerd moeten glimlachen op werk leidt ertoe dat je meer alcohol drinkt

‘De klant is koning’ is een fijn beleid voor wie gaat winkelen, maar doet de gezondheid van personeel geen goed. Wie op zijn werk geforceerd moet glimlachen en negatieve emoties moet onderdrukken, drinkt na zijn dienst meer alcohol, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Een team onderzoekers van Penn State University en de University at Buffalo bestudeerde data van 1592 Amerikaanse werknemers die voor hun beroep regelmatig in dienst staan van anderen: niet alleen de gegevens van winkelmedewerkers, maar ook van verplegend personeel en leraren werden onder de loep genomen voor de studie, die onlangs verscheen in Journal of Occupational Health Psychology.

Naast de hoeveelheid alcohol die zij dronken en hun gedrag op werk werd ook bijgehouden hoe impulsief de werknemers handelden en hoe zelfstandig zij zelf vonden dat ze konden zijn in hun werk.

Onderdrukken

Het team vond een verband tussen de hoeveelheid alcohol die men na werk nuttigde en hoe men zich tijdens de werkdag gedroeg. Werknemers die positief gedrag uitvergrootten of deden alsof als ze zich helemaal niet zo voelden, consumeerden na het werk meer alcohol. Ook het onderdrukken van negatief gedrag – jezelf tegenhouden als je met je ogen wil rollen – droeg hieraan bij.

Volgens onderzoeker Alicia Grandey van Penn State gingen deze mensen niet meer drinken omdat ze stress ervoeren van het werk of omdat ze het er niet naar hun zin hadden. ,,Ze grijpen niet alleen naar de fles omdat ze zich slecht voelen. Je ziet dat hoe meer ze hun negatieve emoties moeten onderdrukken op werk, hoe minder controle ze hebben over hun alcoholinname na werktijd’’, verklaart zij op de website van de universiteit.

Zelfbeheersing

Eerder onderzoek wees al op een verband tussen werk in de service-industrie en alcoholproblemen. De precieze redenen daarvoor zijn niet bekend. Het zou volgens Grandey kunnen dat werknemers die mooi weer moeten spelen daar heel veel zelfbeheersing voor moeten inzetten. Na werktijd hebben ze als het ware geen zelfbeheersing meer over en drinken vervolgens meer alcohol dan ze misschien anders zouden doen of eigenlijk zouden willen.

Het helpt niet dat de werknemers een goede reden hebben om hun eigenlijke emoties te moeten onderdrukken. Ze moeten nou eenmaal geld verdienen. Grandey: ,,In deze functies is er ook vaak geld verbonden aan het tonen van positieve emoties en het inhouden van negatieve gevoelens. Geld motiveert om tegen je natuur te handelen, maar als je dat de hele dag moet volhouden kan het je uitputten.’’

Toch leidt een geforceerde glimlach niet in alle gevallen tot een hogere alcoholinname. Ook de kwaliteit van het contact met de ander speelt een rol. Gemaakt positief gedrag leidt minder snel tot problemen als de werknemer er persoonlijke voldoening uit weet te halen, zoals wanneer een verpleegkundige glimlacht en een grapje maakt om een patiënt gerust te stellen. Problemen ontstaan juist sneller in situaties waar de werknemer eenmalig, relatief oppervlakkig contact heeft met de ander, zoals wanneer ze een klant assisteren in een winkel of hem aan de telefoon spreken als klantenservicemedewerker.

Persoonlijkheidstrekken

Of werknemers die geforceerd positief moeten zijn daadwerkelijk meer gaan drinken, wordt daarnaast beïnvloed door hun persoonlijkheidstrekken. Impulsieve mensen drinken eerder meer. Ook werknemers die in hun functie weinig controle hebben over de uitvoering van hun werk lopen meer risico.

Werknemers dan maar onbeschoft laten doen tegen klanten is geen optie, maar er is volgens wel Grandey iets anders wat werkgevers voor de emotionele gezondheid van hun personeel kunnen doen. Als werknemers meer te zeggen krijgen over hun eigen werk en zelf meer keuzes kunnen maken, zou dat ervoor kunnen zorgen dat ze na de werkdag ook meer zelf de controle houden als het gaat om hoeveel alcohol ze drinken.

