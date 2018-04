Gek op de zee? Hier zoeken ze nu een strandwacht

Vacature van de weekOp zoek naar een zomerbaantje dat net even anders is? De Schoorlse reddingsbrigade zoekt nog een vaste strandwacht voor het aankomende zomerseizoen.

De Schoorlse reddingsbrigade heeft drie posten langs de Noord-Hollandse kust en houdt toezicht over een stuk strand van vier kilometer lang. Het werk wordt voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers. ,,Maar voor de zomerperiode hebben we een permanente bezetting met vier vaste krachten", zegt Frank Tamis van de reddingsdienst. En ze zoeken er nu nog eentje.

Vaste kracht, dat betekent ook salaris: de nieuwe lifeguard krijgt het minimumloon uitbetaald, plus een extraatje. ,,Voor de periode dat hij of zij bij ons werkt, hebben we eventueel ook woonruimte beschikbaar, direct aan het strand.''

Familiestrand

Hoe druk gaat de nieuwe strandwacht het krijgen? ,,We zijn geen Zandvoort of Scheveningen. Dit is een wat rustiger familiestrand. Het werk bestaat natuurlijk uit het redden van mensen uit het water, maar ook uit het verlenen van eerste hulp op het strand. Het is gek, maar vaak hebben we het meest te doen op dagen dat het helemaal niet zo druk is. Als het weer minder is, heb je namelijk vaak wel wind en golfslag die kunnen zorgen voor ongelukken."

Quote Jij bent de vaste kracht, dus de vrijwilligers kijken naar jou Frank Tamis

Wat voor iemand zoeken ze? Een sportieve man of vrouw die uitmuntend kan (reddings)zwemmen. ,,Het is een pre als je het strandwachtdiploma A / Lifeguard diploma hebt, maar je zou dat ook bij ons kunnen halen'', stelt Tamis. ,,In een week kunnen we iemand de minimale basis leren. Maar wat voor ons telt, is toch de ervaring die je hebt met dit werk. Je moet ook goed in een team kunnen werken en mensen aan kunnen sturen tijdens een actie. Jij bent de vaste kracht, dus de vrijwilligers kijken naar jou."

De vaste positie is goed geschikt voor bijvoorbeeld jongeren die al vrijwillige strandwacht zijn geweest. ,,Het is werk voor juni tot september, dus daarna kan je verder met opleiding of ander werk.''

Tamis zelf zit al 30 jaar in het vak. ,,Ja, dat is best lang, maar het werk blijft leuk. Je hoeft ook niet altijd op een stoel op de post te blijven. Je maakt een rondje met de auto, en met onze vaartuigen kan je vanaf het water toezicht houden. Mensen kunnen helpen en altijd op het strand zijn, dat is toch het mooiste wat er is?''

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagavond 1 mei 2018 in Schoorl. Solliciteren kan tot 19 april.