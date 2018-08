‘Gelukkig zijn kun je leren, ook op de werkvloer'

video Van fiets tot Ferrari: hoe Wesley (28) snel geld verdiende door cryptovalu­ta

16:33 Een jaar geleden reed hij nog op een Spartamet, nu verplaatst hij zich in een Ferrari 360 Spider. Wesley Wippert (28) uit Nijverdal verdiende in korte tijd veel geld met de handel in digitale munten, crypotovaluta, zoals dat in vaktaal heet. En hij heeft een eigen cryptomunt: Dixycoin.