‘Gelukkige werknemers zien zichzelf als beter dan de rest’

Week van het werkgelukHet is de Week van het Werkgeluk. Maar wat maakt ons nu echt gelukkig op het werk? Om daarachter te komen, is het Werkgelukonderzoek 2019 uitgevoerd. Wat in ieder geval geluksverhogend lijkt: jezelf als ‘beter’ zien dan de rest van het bedrijf.

Voor het Werkgelukonderzoek, uitgevoerd door de MonitorGroep, HappyOffice en Gelukkig Werken Academie, zijn 1009 Nederlandse werknemers ondervraagd, representatief voor werkend Nederland. We hebben het op ons werk aardig naar ons zin. Ons eigen werkgeluk geven we een gemiddeld rapportcijfer van 7.2.

Zelfverheerlijking

Opvallend is dat 81 procent van de werknemers vindt dat ze veel gedaan krijgen op een dag. De organisatie in het algemeen bestempelen ze als minder efficiënt: slechts 53 procent vindt de organisatie efficiënt te werk gaan. Hetzelfde geldt voor inzet. Werknemers vinden hun eigen inzet een verschil maken in hun eigen werk (77 procent). Als wordt gevraagd of er binnen de organisatie over het algemeen hard wordt gewerkt, zijn werknemers minder overtuigd (61 procent vindt van wel).

Volgens Onno Hamburger, werkgelukcoach en oprichter van Gelukkig Werken Academy, valt dit goed te verklaren: ,,Dit is typerend voor ons als mensen. We zijn geneigd onszelf als beter en productiever dan de rest te zien. Dit noemen we ook wel de self-enhancement bias.’’ Het verheerlijken van je eigen prestaties heeft ook wel degelijk een functie. ,,Het is zo slecht nog niet, omdat het ervoor zorgt dat je positiever over jezelf gaat denken. Dat draagt bij aan je werkgeluk.’’

Roze bril

Niet iedereen denkt standaard dat hij efficiënter is en meer inzet toont dan de rest. ,,‘Gezonde’ mensen kijken standaard met een roze bril naar zichzelf. Depressieve mensen doen dat niet, weten we van eerdere onderzoeken. Ze zijn vaak kritisch, maar ook realistischer, ten aanzien van hun eigen prestaties. Die manier van denken draagt echter niet bij aan je werkgeluk.’’ Jezelf ophemelen is overigens maar gunstig tot op zekere hoogte. ,,Sommige mensen overdrijven een beetje, wat weer ten koste gaat van de sfeer in de gehele organisatie.’’

De sfeer op je werk kan heel belangrijk zijn voor je werkgeluk. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers de sfeer bepalend vinden voor de beslissing om bij hun huidige werknemer te blijven of niet. Hamburger kijkt hier niet van op. ,,Als je vraagt aan mensen: ‘wat maakt jou een gelukkige werknemer?’, zijn ze vaak geneigd om naar de omgeving te wijzen. Dat blijkt ook uit de resultaten van het onderzoek. De meerderheid (69 procent) ziet de omgeving; het team, de leidinggevende en het management als bepalend voor hun werkgeluk.’’

Zingeving

Maar dat beeld klopt niet. De omgeving blijkt voor het werkgeluk een minder grote rol te spelen dan wij zelf. Uit nadere analyses van het onderzoek blijkt dat geluk vooral samenhangt met het eigen gevoel van plezier, voldoening en zingeving dat het werk ons geeft. ,,Dat is iets wat ik in de praktijk ook vaak tegenkom. Mensen willen hun werkomgeving veranderen, omdat ze ongelukkig zijn. Maar, in de nieuwe werkomgeving zijn ze dan nog net zo ongelukkig als dat ze daarvoor waren. Daarmee los je het dus niet altijd op.’’

Volledig scherm Onno Hamburger © Privé-archief

Dat is een probleem, vindt de werkgelukcoach. ,,Werkgeluk wordt nog te vaak geassocieerd met ‘high fives’ en ‘ballonnen’. Terwijl je geluk op het werk veel meer met autonomie en voldoening te maken heeft. Als je gelukkiger wilt worden in je werk, moet je eerst jezelf leren kennen. Test jezelf; van welke activiteiten in je werk word je echt gelukkig? Als je ook maar een kwart van je tijd kunt besteden aan de dingen die je leuk vindt, zal dat al helpen.’'

De Week van het Werkgeluk is een initiatief van Happy Office, om werkgeluk hoger op de agenda’s van organisaties te krijgen. In 2018 vond de Week van het Werkgeluk voor het eerst plaats.

