Gemeenten willen af van verbod op leeftijdsdiscriminatie

4-urige werkweek 'In een nachtje had ik 400 euro omzet gemaakt. Dat was letterlijk slapend rijk worden'

19 februari Het boek The 4-Hour Workweek is een ware bestseller met 2 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Een werkweek van 4 uur, dat willen we allemaal wel. Wij waren nieuwsgierig: wie is het gelukt? Hoe doe je het? Aflevering 2: Michel Penterman. Gitaarleraar, ondernemer en docent.