Genoeg van de Nederlandse kou? Dan is deze baan op Bonaire goed idee

Sinds 2011 geldt voor alle inwoners van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) een verplichte ziektekostenverzekering. Het Zorgverzekeringskantoor BES op Bonaire – gemiddelde maximale dagtemperatuur in januari 29 graden Celsius - is de uitvoerder van deze zorgverzekering.

Werken op Bonaire en de andere eilanden is toch wel even wat anders dan in Nederland, vertelt Marja Rix, beleidsadviseur van het Zorgverzekeringskantoor. ,,Het is 8000 kilometer van Nederland en een wereld van verschil. Je hebt hier niet te maken met de Europese maar de Latijns-Amerikaanse werkmentaliteit.’’ Rix is zelf twintig jaar geleden voor werk naar de Antillen getrokken. Sinds negen jaar werkt ze op Bonaire. ,,Het kan in het begin best wennen zijn. Zo zijn de mensen toch wat emotioneler, maar ik vind dat juist wel leuker.’’

Woordvoering

De nieuwe medewerker communicatie moet van meerdere markten thuis zijn. Hij of zij schrijft niet alleen de externe en interne communicatie – van flyers voor cliënten tot de nieuwsbrief voor medewerkers - maar monitort ook sociale media en verzorgt waar nodig de woordvoering naar de pers. ,,We zijn hier niet met veel mensen op de afdeling – voor de communicatie ben je zelfs in je eentje - dus je neemt veel verschillende taken op je en moet daarvoor creatief zijn.’’ Om die reden wordt er soms ook buiten werktijd een beroep op je gedaan. ,,Als er bijvoorbeeld iets op sociale media verschijnt dat met ons te maken heeft dan moet jij in actie komen, ook in het weekend.’’

De nieuwe medewerker moet bovenal goed zelfstandig kunnen werken. ,,In Nederland werk je vaak vanuit een specialisme en mag je je verder nergens mee bemoeien, maar hier wordt juist gevraagd dat je breed denkt en ook andere zaken op je neemt. Met minder mensen moet je toch zorgen dat het werk afkomt.’’

In de functie blijf je niet de hele dag op kantoor, maar reis je ook af naar Sint-Eustatius en Saba. ,,Voor een klantentevredenheidsonderzoek moet je bijvoorbeeld weleens mensen interviewen.’’ Ook bezoek je regelmatig Curaçao, Aruba en het vasteland van Zuid-Amerika, waar het Zorgverzekeringskantoor contracten heeft met enkele ziekenhuizen. Voorwaarde is daarom dat je niet alleen het Nederlands, Engels en Papiaments beheerst, maar ook een goede (passieve) kennis hebt van het Spaans.

Politieke veranderingen

Ervaring in de zorgsector is voor de functie een pre maar is niet vereist. Wel wordt van de medewerker enige flexibiliteit verwacht. ,,We werken in opdracht van de overheid en hebben te maken met politieke veranderingen in Nederland. Het kan gebeuren dat er opeens vanuit Den Haag een bericht komt dat we het vanaf nu anders gaan doen. Daar moet je mee om kunnen gaan.’’

Wat krijg je voor je inzet? Een tijdelijke aanstelling voor een jaar met de mogelijkheid om daarna vast in dienst te komen. De nieuwe medewerker mag rekenen op een salaris van minimaal 2579,- en maximaal 3927,- Amerikaanse dollar (de munteenheid op de BES-eilanden, red.) per maand. Je werkt daarbij 39,5 uur per week, het standaard aantal uren voor een fulltime dienstverband op Bonaire. ,,Op de vrijdag stoppen we iets eerder.’’

De functie staat open voor zowel inwoners van de eilanden als geïnteresseerden uit Nederland. ,,Mocht je moeten verhuizen dan hebben we daar een regeling voor. Het kan wel drie maanden duren voor je hier aan de slag kan, daar houden we rekening mee. En met bijvoorbeeld het zoeken van woonruimte kunnen we je helpen.’’

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.