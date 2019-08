Gerrit (78) begint aan een nieuwe baan. Omdat hij dat leuk vindt

Vijf veelgehoor­de leugens bij sollicita­tie­ge­sprek­ken (die je maar beter kan vermijden)

25 augustus Zeg eens eerlijk, is alles wat op jouw cv staat de waarheid en niets dan de waarheid? De kans is klein. Het is bijvoorbeeld maar al te aanlokkelijk om te schrijven dat je Frans ‘zeer goed’ is, terwijl je de taal in geen tien jaar meer hebt gesproken. Maar hoe ver kan je gaan met leugentjes om bestwil, als je droombaan ervan afhangt? Het Laatste Nieuws verzamelde vijf veelgehoorde leugens bij sollicitatiegesprekken: