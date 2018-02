Geuren die spanningen wegnemen? Dat kan ook handig zijn op het werk

Wat is de geur van succes? In Japan vermoeden ze dat het een combinatie is van citroen in de ochtend, bloemen rond het middaguur en naaldbomen in de middag. Het verspreiden van geuren op kantoor heeft in Japan een lange traditie, misschien vanwege de rol van wierook in het boeddhisme.

In de westerse wereld is het gebruik nog niet ingeburgerd, maar daar kan verandering in komen. In de retail en in het hotelwezen is ‘geurmarketing’ al heel gebruikelijk. Reisbureaus hopen met ‘tropische’ geuren als kokos klanten te verleiden tot de aankoop van een verre reis, Hünkemoller probeerde met een chocoladegeur de verkoop van lingerie te bevorderen en iedere huiseigenaar die zijn huis wil verkopen, kent de truc van de versgebakken appeltaart.

Spannende vergadering

Geurdeskundige Claudia de Vos verwacht dat het gebruik van geur in bedrijven steeds normaler gaat worden. ,,Er zijn geuren die spanningen wegnemen of verminderen. Dat is nuttig in bijvoorbeeld de wachtkamer van de tandarts, maar kan ook heel handig zijn tijdens een spannende vergadering. In sommige instellingen die werken met gehandicapten zijn snoezelruimtes ingericht waar bewoners tot rust kunnen komen. In die ruimtes worden ook kalmerende geuren gebruikt. Waarom zou je zo’n ruimte niet inrichten in een bedrijf?"

Van vanille tot lavendel

Over de effecten van verschillende geuren is steeds meer bekend. Wie zijn collega’s kalm wil krijgen, kan bijvoorbeeld inzetten op vanille. In een test op de spoedeisende hulp van het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam en het Medisch Centrum Haaglanden bleek een aantal jaar terug dat vanillegeur angstgevoelens onder bezoekers verminderde (al waren de onderzoeksresultaten niet eenduidig).

Politicus Thierry Baudet zweert bij de geur van lavendel. Dat is geen slechte keuze. Recent onderzoek van de Universiteit Leiden laat zien dat lavendel het vertrouwen in andere mensen vergroot. Onderzoekers lieten proefpersonen een spel spelen waarbij zij geld konden verdienen door eerst geld aan anderen te geven. Proefpersonen die tijdens het spel werden blootgesteld aan een lavendelgeur bleken een stuk vrijgeviger dan proefpersonen uit een controlegroep zonder geur en een groep die pepermunt rook. Weer ander onderzoek laat zien dat de geur van kaneel bevorderlijk is bij het uitvoeren van bepaalde cognitieve geheugenoefeningen. En volgens de Japanse Takasago Corporation maken typisten maar liefst 54 procent minder fouten door de geur van citroen.

Geurdoof

Er zijn verschillende systemen op de markt waarmee je geuren kunt verspreiden. Maar doe het wel met mate, waarschuwt De Vos: ,,Less is more. Als een geur te sterk is, kan het effect averechts zijn. Mensen kunnen bovendien geurdoof worden als ze de hele tijd worden blootgesteld aan een geur. Het is beter om een apparaat te hebben dat af en toe een “puls” afgeeft, waardoor de geur steeds weer opnieuw wordt verspreid."

Ook iets om rekening mee te houden: geuren hebben niet op iedereen hetzelfde effect. Waar de één een positieve associatie heeft bij lavendel, moet de ander juist terugdenken aan een vervelende ervaring in een lavendelveld. De associaties die mensen bij geuren hebben, zijn deels cultureel bepaald. In een internationale studie uit de jaren zestig bleek dat Amerikanen de geur van het plantje wintergroen ontzettend lekker vonden, terwijl Britten het ontzettend vies vinden. In de VS werd het geurtje gebruikt als aroma voor snoep, in Groot-Brittannië was het een ingrediënt van een veelgebruikte pijnstiller.

Tot slot: zorg dat de medewerkers achter het idee staan. Een proef met frisse geuren in de Amsterdamse metro werd geen succes omdat sommige bestuurders de luchtjes maar niks vonden en de apparaten die de geur verspreidden saboteerden. Het bleef bij een experiment.

Vijf geurtjes voor op kantoor

1) Lavendel: vergroot het vertrouwen in andere mensen, rustgevend

2) Pepermunt: versterkt het geheugen

3) Citroen: oppeppende werking, opgeruimd gevoel, betere focus

4) Rozemarijn: positieve effecten op het geheugen en cognitie

5) Jasmijn: betere focus, beter concentratievermogen