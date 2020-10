Geurpennen en een geel koffertje: omscholer Marieke gaat terug in de tijd

Zo mengt jong talent Merveille (21) zich in de politiek: ‘Ik hoop dat meer vrouwen van kleur mij volgen’

2 oktober In Nieuwkoop kunnen jongeren zich aanmelden voor een cursus ‘Jong talent in de politiek’. Een van de negen deelnemers is Merveille Tandu-Pedro (21) uit Ter Aar. Zij gaat in gesprek met burgemeester Robbert-Jan van Duijn (33), de jongste burgemeester van Nederland.