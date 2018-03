Gezocht: bangmakers voor Halloween in attractiepark

,,We hebben diverse rollen voor monsters waar we iemand voor zoeken. Bij de auditie kijken we hoe iemand kan transformeren in zo'n personage en wat bij die persoon zou passen'', zegt David Slot, coördinator entertainment van het pretpark. Acteerervaring is een pre, maar geen absolute must. ,,Als iemand een echt natuurtalent blijkt te zijn, maakt het niet uit of hij of zij eerdere ervaring op het CV heeft staan.''