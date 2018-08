Gezocht: 'burgemeester' voor Zeeuws vakantiepark

VACATURE VAN DE WEEKAltijd al burgemeester willen worden? Dan is de functie van parkmanager op het Roompot-vakantiepark in Cadzand misschien wel wat voor jou. ,,Je bent eigenlijk een soort van burgemeester op je eigen dorp.”

En dat is best een flink dorp, want in het hoogseizoen kunnen er 2300 tot 2500 gasten verblijven in Roompot Noordzee Résidence Cadzand, zoals het vakantiepark officieel heet. Volgens Mandy van Belzen, HR-manager bij Roompot, heeft de functie daarom best wel wat overeenkomsten met het burgemeesterschap. ,,Je moet het overzicht bewaren en daar waar nodig aansturen."



Wat houdt het in?

Als parkmanager ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het hele vakantiepark. Dat bestaat uit 516 huisjes waarvan er 450 verhuurd worden. Een belangrijk onderdeel is het aansturen van de ruim honderd man aan personeel: de schoonmakers, de technische dienst, de mensen in de horeca, het sport- en animatieteam en de medewerkers bij de receptie.

Een werkdag begint vaak met het lopen van een rondje over het park – ja, dat mag ook in een golfkarretje – om te kijken of alles op orde is. Later op de dag doe je dat nog een keer. Natuurlijk zijn er ook administratieve taken zoals het controleren van de omzet en de marges, zegt Van Belzen, maar als het goed is zit je niet meer dan vijftig procent van je tijd op kantoor. ,,Het is geen functie waarbij je tussen vier muren blijft zitten.” Het kantoor is overigens het restaurant in het park, zowel zichtbaar voor medewerkers als gasten.

Wat moet je kunnen?

Volledig scherm © Roompot Vakanties Het park in Cadzand is belangrijk voor Roompot: het is vrij nieuw, gericht op het luxesegment en moet een voorbeeld zijn voor andere (nieuwe) parken. Verder moet je bij voorkeur vijf jaar managementervaring hebben in deze branche. Van Belzen: ,,We zoeken iemand die de mensen mee kan nemen, totaaloverzicht heeft en bij wie gastvrijheid in het bloed zit.” Welke opleiding je daarbij hebt, maakt niet heel veel uit, aldus de HR-manager, al is er wel voorkeur voor een opleiding in hotelmanagement of hospitality.

Wat verdient het?

Voor een functie van 38 uur krijg je tussen de 4000 en 4600 euro bruto per maand. Hoeveel het precies wordt, is afhankelijk van ervaring en achtergrond van de kandidaat.

Nog bijzonderheden?

Zeker, Cadzand is een Zeeuwse badplaats die vlak bij de Belgische kust ligt. In die regio is het niet altijd makkelijk om personeel te vinden en ook kandidaten voor managementfuncties als deze zijn schaars, ervaart Roompot. Van Belzen: ,,Je moet als manager wel bereid zijn om jezelf in Zeeland te vestigen.”

Daartegenover staan wel gunstige doorgroeimogelijkheden, zegt ze. ,,De huidige parkmanager groeit nu bijvoorbeeld door naar de functie van regiomanager.'' Bovendien is er ruimte voor eigen inbreng. ,,Je kunt altijd met ideeën komen. De directie geeft dan een go of een no go. Het is geen organisatie waar alles van tevoren volledig is uitgestippeld.”

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.