Gezocht: eerstegraads docenten met zeebenen

Vacature van de weekBen jij bevoegd leerkracht en niet bang voor wat avontuur? Stichting School at Sea zoekt eerstegraads docenten voor het Tall Ship Thalassa. Zij begeleiden leerlingen uit 4 havo of vwo die een zeereis maken naast hun schoolwerk.

Tall Ship Thalassa. © Thalassa Unieker dan het Tall Ship Thalassa wordt een werkplek niet snel. Ieder jaar, van herfstvakantie tot meivakantie, vaart het schip uit met 34 leerlingen aan boord. De kinderen leren varen met het schip en steken de Atlantische Oceaan ermee over. De reis gaat onder meer langs de Canarische Eilanden, Panama, Cuba, Bermuda en de Azoren.



Tijdens deze reis van hun jonge leven moeten de leerlingen ook gewoon hun schoolwerk doen. Ze worden hierbij geholpen door vijf docenten. ,,De eigen school stuurt materialen en toetsen, de docenten begeleiden de leerlingen hierbij en brengen verslag uit aan de school’’, zegt Mieke Timmers van de stichting.

Docenten met lesbevoegdheid in ieder eindexamenvak voor havo/vwo en minimaal drie jaar leservaring kunnen zich aanmelden. ,,We zoeken naast de onderwijscoördinator nog vier docenten. Het gaat er niet alleen om dat je de kennis en de ervaring hebt, maar ook dat je in het team past. Je bent continu aan boord met collega’s, de bemanning en de kinderen. De docenten slapen ook bij elkaar in de hut: twee vrouwen bij elkaar en twee mannen bij elkaar.’’

Docenten, leerlingen en bemanning leven zes maanden met elkaar aan boord. © Stichting School at Sea Moet je ook ervaring hebben op zee? ,,Nee, dat vragen we niet. De leerlingen leren het schip varen, de docenten niet. Ook als je nog nooit aan boord bent geweest van een schip ben je welkom.''



De functie is wel wat anders dan een baan als docent aan wal. ,,Je hebt geen eigen leslokaal maar werkt allemaal in één ruimte. Je helpt niet alleen bij de stof maar bent ook een mentor voor 8 of 9 leerlingen. Ook geven docenten meestal meerdere vakken, zoals wiskunde en natuurkunde samen of scheikunde en biologie.’’



De reis biedt uitgelezen mogelijkheden om theorie met de praktijk te combineren. ,,We gaan op expeditie naar een vulkaan op de Canarische Eilanden, daar kan je prima een aardrijkskundeles omheen bouwen. Er springt weleens een vliegende vis aan boord, die ontleden we voor biologie. Wiskunde maak je praktisch door het te verbinden met navigeren op de sterren.’’

De functie is intensief: de hele reis ben je zeven dagen per week in touw. ,,Je bent ook zes maanden echt weg. Contact met thuis heb je even via internet in de haven, maar onderweg niet. Je leeft in de bubbel van het schip. Dat moet bij je passen.’’

Om de kosten voor de leerlingen laag te houden, krijgen docenten geen regulier salaris. Wel is kost en inwoning inbegrepen. Docenten krijgen daarnaast een onkostenvergoeding van 1.250 euro bruto per maand. ,,Daarmee kan je je vaste lasten in Nederland blijven betalen, zoals huur of de verzekering.''

Timmers is zelf vier keer meegeweest als docent. ,,Het is echt een geweldige ervaring. Als docent ben je nauw betrokken bij de leerlingen en je leert ook van elkaar. Het mooiste vind ik het proces dat de kinderen onderweg doormaken. Op die leeftijd – 14, 15 jaar – maken ze zulke stappen, ook door het leven aan boord. Ze komen zoveel zelfstandiger weer thuis, fantastisch dat je daarbij kan helpen.’’