Gezocht: iemand die nieuwe generatie voetballers naar de top begeleidt

VACATURE VAN DE WEEKHelemaal in voetbalsferen door het WK Voetbal? Wie weet kom jij dan in aanmerking voor de functie Hoofd Opleidingen bij de voetbalacademie van De Graafschap.

Wat houdt de functie in?

Als Hoofd Opleidingen ben je verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de Voetbalacademie en het bijstaan van de coaches van de jeugdteams. Dat begint ’s ochtends vroeg al met de training van de jeugdteams voordat de school begint, tot en met de wedstrijden in het weekend, het onderwijs en de topsportbegeleiding. Bestuurslid en secretaris George de Jong: ,,We willen dat iedereen in de opleiding als voetballer beter wordt, maar zich ook als mens ontwikkelt. Dat klinkt abstract, maar het gaat niet alleen om die paar voetballers die de top halen. Het Hoofd Opleidingen moet dat hele traject kunnen bewaken.”

Wat voor iemand zoeken ze?

Bij De Graafschap Pincvision Voetbalacademie heeft tien teams in de leeftijd van negen tot negentien jaar in een reguliere competitie spelen. Ook zijn er nog steunpunten in de regio waar hele jonge kinderen komen trainen. ,,Daar doen ze ook andere dingen dan alleen maar voetbal, we willen dat ze zich breed motorisch ontwikkelen”, zegt De Jong.

Het Hoofd Opleidingen moet, om dit alles te begeleiden, beschikken over nogal wat vaardigheden. Een brede, relevante, voetbaltechnische werkervaring. Leidinggevende ervaring. Minimaal HBO werk- en denkniveau, inzicht in de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied, kennis hebben van voetbalopleidingen en een KNVB-diploma hebben. ,,Het is een pre”, beaamt De Jong, ,,als je uit de voetbalwereld komt. Maar de andere kwaliteiten moet je zeker niet vergeten.”

Quote Het kost veel tijd. Maar ja, dat is altijd het gevaar als je iets met passie doet Bestuurslid George de Jong

Sterker nog, voor De Graafschap is een bepaalde visie op de voetbalzaken misschien wel het belangrijkste. ,,De afgelopen vier jaar hebben we een eigen visie op talentontwikkeling ontwikkeld, en we zoeken iemand die zich daar in herkent en een volgende stap wil maken", aldus De Jong.

Wat krijg je daarvoor?

De Jong: ,,We hebben een benchmark gedaan met andere organisaties in het betaalde voetbal. Het salaris is marktconform, afhankelijk van diploma's en ervaring. Verder wil ik daar niet te veel over roepen.”

Om een heel klein beetje een idee te hebben van de vergoedingen in het voetbal: als gediplomeerde trainer-coach in de top van het (senioren) amateurvoetbal verdien je gemiddeld zo'n 10.000 euro per jaar, blijkt uit een benchmark-onderzoek van sportadviesbureau NMC Bright. Hier gaat het echter om een fulltime baan in het profvoetbal.

Nog bijzonderheden?

Je moet ook vaak in het weekend op pad. De Jong: ,,Dit vak moet je graag willen doen, met liefde. Het kost veel tijd. Maar ja, dat is altijd het gevaar als je iets met passie doet”, lacht hij. Maar wie weet breng je dan wel talenten voort, onder andere Klaas-Jan Huntelaar, Siem de Jong en Luuk de Jong voetbalden ooit bij deze jeugdopleiding. Solliciteren kan tot en met zondag 1 juli, dus je hebt nog een weekje om erover na te denken.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.