Gezocht: liefhebbers die achtbanen willen testen

Een echte baan is het natuurlijk niet, maar wie het leuk vindt, kan in zeven Nederlandse pretparken de achtbanen testen. De gelukkigen ontvangen twee toegangskaarten voor Drievliet, Duinrell, Efteling, Hellendoorn, Slagharen, Toverland en Walibi Holland.

Het bedrijf zoekt achtbaantesters in vier categorieën: algemeen, junior (10-15 jaar), senior (boven de 50 jaar) en mensen met een beperking. Functie-eisen: een liefhebber van ongekende snelheid en enorme hoogtes, liever 10 keer een looping dan 1 keer in het reuzenrad, creatief, punctueel en nauwkeurig en beschikbaar in de zomer van 2018.