Gezocht: moderne natuurliefhebbers met socialmediakennis

Vacature van de weekBegint het kantoorleven je te verstikken en droom je van een baan in de buitenlucht? Dan is dit je kans. Stichting Limburgs Landschap is naarstig op zoek naar nieuwe boswachters . Word mede-bewaker van een prachtig natuurgebied met graslanden, akkers, weelderige bossen en vennen.

Stichting het Limburgs Landschap beheert duizenden hectare aan grond in Limburg. Het vasthouden van de kwaliteit van deze groene gebieden vraagt steeds vaker om afstemming met wensen uit de maatschappij. Daarom is de regio op zoek naar twee boswachters: een voor Noord- en een voor Midden-Limburg. Als boswachter hou je toezicht op het werk van de boeren in de akkers, maar hou je bijvoorbeeld ook in de gaten of de dieren gevoerd worden en of bezoekers zich netjes aan de regels houden.

Keihard werken

Een perfecte baan voor wie als kind al dol was op het uitpluizen van uilenballen en het volgen van reeënsporen. Toch is een boswachter niet alleen maar buiten. Wie daar vanuit gaat, heeft een te rooskleurig beeld van de baan. ,,Je zit een klein deel van de dag achter je bureau of je bent overleg”, vertelt districtbeheerder Jos Berends. ,,Veel mensen denken dat boswachters betaald worden om een beetje door het bos te struinen, maar eigenlijk is het keihard werken”, zegt hij.

Van de moderne boswachter verwacht Limburg dat hij of zij ook de sociale mediakanalen bijhoudt. Berends: ,,Op Instagram en Facebook deel je al het schoon dat de natuur in Limburg te bieden heeft en twitter je regelmatig nieuwtjes over het gebied.”

Variatie

Het leukste aan de boswachterij? ,,De grote variatie in werkzaamheden”, weet Berends. ,,‘s Ochtends sta je bijvoorbeeld een koe uit de wei te halen omdat er een kalfje is geboren, een uur later stuur je vrijwilligers aan in een mooie tuin of sta je zelf te schoffelen. En aan het einde van de dag geef je een rondleiding aan bosbezoekers.”

De perfecte kandidaat heeft commercieel inzicht en het liefst ervaring met het beheer van natuurterreinen. Je moet het geen probleem vinden om onregelmatig of in het weekend te werken en af en toe te maaien en te snoeien. Interactie en inlevingsvermogen zijn verder heel belangrijk, omdat je veel communiceert met uitvoerders en met het publiek in de natuur.

Het salaris bedraag bij een fulltime aanstelling zo'n 3046 euro bruto per maand. De vacature voor Midden-Limburg is tot 11 januari open, die voor Noord-Limburg sluit op 10 februari.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.