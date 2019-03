Gezocht: verpleegkundigen op Aruba

Vacature van de WeekAls verpleegkundige kun je in Nederland natuurlijk ook wel een baan vinden, maar voor wie even iets anders wil dan een Hollands ziekenhuis: je kunt ook op Aruba aan de slag als algemeen of specialistisch verpleegkundige.

Op het eiland is maar één ziekenhuis. In 2018 is net een nieuw gebouw geopend, vertelt Femke van der Meijden. Ze werkt voor Korint, het bedrijf dat in Nederland de werving doet. ,,Het ziekenhuis is daarmee helemaal gemoderniseerd. Ze proberen nu heel erg in te zetten op ontwikkeling, terwijl er eerst nog vaak vluchten naar Venezuela moesten gaan omdat ze zelf geen operaties konden uitvoeren. Dat is nu anders.”

De werkzaamheden als verpleegkundige zijn niet wezenlijk anders dan in Nederland. Je werkt op een afdeling, als algemeen of specialistisch verpleegkundige, en je hebt te maken met ochtend-, avond- en nachtdiensten. Net als in Nederland krijg je voor diensten ook toeslagen. Het salaris ligt bruto wel iets lager dan hier gebruikelijk is: 2200 euro bruto als basis. ,,Maar onderaan de streep komt het op hetzelfde neer. Je zorgverzekering wordt volledig door het ziekenhuis betaald en je betaalt minder belasting dan in Nederland gebruikelijk is", aldus Van der Meijden.

Wie zoeken ze?

Maar zo’n baan op Aruba is niet voor iedereen weggelegd. ,,Er zijn ook zeker mensen die ik afwijs", zegt Van der Meijden. ,,Die vinden het ‘leuk’ om daar te werken, maar als je geen goede motivatie hebt? Dan kan ik niets doen. Op Aruba gaan ze er vanuit dat je minimaal een jaar komt, juist omdat er ook daar tekorten zijn. Als je dan na twee maanden weer weg bent, heeft niemand er iets aan.” Het ziekenhuis vergoedt je vliegtickets en buiten werktijd is het net een soort vakantie. ,,Naast het werken ben je een soort toerist op een tropisch eiland.”

De verpleegkundigen die solliciteren zijn vaak mensen die hun ervaring willen uitbreiden en kennis willen maken met werken in een andere cultuur. Gemotiveerde mensen die een bepaalde periode in hun leven iets anders willen doen. Jonge mensen, maar ook veertigers en vijftigers. ,,Als je een samenlevingsovereenkomst hebt of getrouwd bent, worden alle kosten ook voor je partner vergoed”, vertelt Van der Meijden. De hoofdtaal in het ziekenhuis is Engels, maar er wordt ook veel Nederlands en Papiaments gesproken. ,,Het ziekenhuis biedt een gratis taalcursus aan. We raden ook aan om dat te doen zodat je een stukje van de cultuur en taal leert kennen.”

Want, er zijn ook wel dingen anders dan in Nederland, geeft ze aan. ,,De werkdruk is anders, het is een andere manier van werken met andere materialen. Op het eiland is het wat relaxter. Wat vandaag niet lukt, doen ze morgen”, aldus Van der Meijden. Daar moet je wel aan wennen en het vraagt soms ook doorzettings- en aanpassingsvermogen om eraan te wennen. Juist ook om rustig te acclimatiseren krijg je de eerste maand huisvesting, daarna ben je zelf verantwoordelijk voor woonruimte.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.

