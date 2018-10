Gezocht: zoetekauw met zelfbeheersing

Familiebedrijf Royal Fassin in het Gelderse 's Heerenberg maakt al snoepjes sinds 1910. Het is de enige snoepfabrikant in Nederland die het predicaat 'koninklijk' mag dragen. Ze maken er onder meer zure matten en gevulde snoepjes als salmiakpastilles.

Nieuwe productiemedewerkers stapelen de producten op pallets of staan aan de loopband om het gewicht van de verpakkingen en de barcode te controleren. ,,Bij de intake kijken we waar iemand het meest geschikt voor is. Het palletiseren is fysiek wat zwaarder werk, aan de lopende band staan vraagt om meer nauwkeurigheid'', zegt Sara Snel van uitzendbureau Tempo-Team, dat kandidaten levert voor de functie.

Wie zoeken ze? Iemand die lichamelijk fit is en een minimale lengte heeft van 1.65 meter. ,,Anders werk je aan de lopende band boven je macht en kun je last van je rug krijgen.'' Eerdere ervaring is niet nodig maar wel een pre. ,,Het is handig als iemand al bekend is met productiewerk. Je moet de hele dag staan en je moet in een bepaald tempo door kunnen blijven werken. Voor kandidaten die uit een kantoorfunctie komen is dat vaak wel even wennen.''

Variatie

Ook al is het letterlijk lopendebandwerk, de functie biedt wel enige variatie. ,,De fabriek heeft twee hallen met verschillende banden voor verschillende producten. Waar je ingezet wordt en wat je precies doet wisselt.''

De fabriek draait vijf dagen in de week dag en nacht. Je werkt in ploegendiensten, van 6.00 tot 14.05 uur, van 14.00 tot 22.05 uur of van 22.00 tot 6.05 uur. ,,Je werkt dan een week de vroege dienst, een week de middagdienst en de week daarna in de nacht.''

Wat krijg je daarvoor? Nieuwe medewerkers starten met een bruto uurloon van 11,42 euro. Na 26 gewerkte weken wordt dat verhoogd tot 12,49 euro bruto per uur. Voor het werken in de avond en nacht komt daar een ploegendiensttoeslag bij van 38 of 39 procent. Medewerkers krijgen ook een reisvergoeding tot een afstand van 20 kilometer enkele reis.

Vast contract

Nieuwe productiemedewerkers krijgen een week om zich te bewijzen. ,,Doe je het goed, dan word je fulltime ingeroosterd. Als je bijvoorbeeld niet 's nachts wil werken kan dat ook maar dan is het niet mogelijk fulltime te werken. Dan wordt het een parttime functie op oproepbasis.''

Is het bedrijf tevreden over je, dan is een vast contract een optie. Ook zijn er diverse opleidingsmogelijkheden. ,,Je kunt bijvoorbeeld doorgroeien naar de functie van operator of massabereider of gaan helpen bij de gevulde producten.''

Zoetekauwen zullen flink wat verleiding moeten weerstaan. Tussendoor een snoepje van de band pikken is niet de bedoeling. Met het kerstpakket wordt die zelfbeheersing enigszins beloond. ,,Daar zit wel genoeg snoep in.''

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.