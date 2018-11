Goed idee: praat juíst met de kinderen over je werk

De weekagenda in huize Gerritsen-Rijlaarsdam is goed gevuld te noemen. Moeder Edith (48) werkt vier dagen in de week als corporate recruiter bij een ICT-dienstverlener, vader Rocco (49) werkt vijf dagen in de week als financieel directeur internationaal voor PostNL en is daarvoor vaak in het buitenland.

En dan zijn er nog vier kinderen: Lotte (14), Valentijn (12), Floris (10) en Ties (7). Op school van groep vier tot vier-VWO, die fanatiek hockeyen in selectieteams en ook nog wel eens op een tennisbaan staan.

Ondanks de sport- en werkverplichtingen probeert het gezin zoveel mogelijk met elkaar aan tafel te eten. En dan gaat het óók over het werk van papa en mama. Moeder Edith: ,,Ik probeer wel onderwerpen uit te kiezen die zij ook interessant vinden. Voor mijn werk ben ik bijvoorbeeld bezig met hoe we gaming in kunnen zetten in onze recruitment-strategie. Mijn drie jongens vinden dat reuze interessant! Die willen wel meedenken of zoiets een goed idee is.”

Andersom krijgt Edith op haar werk ook de ruimte voor haar privéleven. ,,Als ik bijvoorbeeld een belletje krijg van school dat mijn kind ziek is, kan ik gewoon naar huis. Iedereen weet dat ik af en toe een hectisch gezin heb; daar wordt rekening mee gehouden.”

Geen gescheiden werelden

Dat werk en privé niet twee verschillende werelden zijn, maar twee domeinen die elkaar doorlopend beïnvloeden – positief én negatief – blijkt uit het proefschrift van arbeids- en organisatiepsycholoog Danyang Du. Vandaag verdedigt ze haar proefschrift aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Voor haar onderzoek ondervroeg ze enkele honderden respondenten – Nederlands en Chinees – drie keer per dag naar hun ervaringen thuis en op het werk, voor een periode van vijf aaneengesloten dagen. De ervaringen thuis bleken van directe invloed op het functioneren op het werk.

Zo zorgde een positieve ervaring in het privéleven op de dinsdagavond – zeg: een gezellig bioscoopbezoek met een vriend – woensdag voor een werkdag waarin mensen creatiever, socialer en opener waren voor nieuwe ervaringen. Andersom zorgde relatiestress of een onverwachte autoreparatie, dat werknemers bijvoorbeeld minder makkelijk om feedback vroegen of nieuwe ideeën konden bedenken.

Die directe beïnvloeding is een nieuw inzicht, zo zegt Du’s promotor Arnold Bakker, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie in Rotterdam. ,,Je kunt mensen vragen: hoe vind je de relatie tussen werk en privé, maar dat is erg lastig om objectief in te schatten. Met die dagelijkse vragenlijst heeft Danyang het statistisch dichtgetimmerd en zo laten zien hoe iemands privéleven van moment tot moment doorsijpelt in het werkende leven. Dat is een behoorlijk spectaculair onderzoeksresultaat te noemen.”

Het is goed om je bewust te zijn van positieve momenten, zegt de Chinese promovenda Danyang Du. De ervaring wordt zelf nóg positiever als je ze deelt met anderen. ,,Iets delen maakt dat je je extra trots en gelukkig voelt. Het is een boost van je positieve gevoel, dat maakt dat je de volgende dag die lastige klant of moeilijke werksituatie beter aan kunt.”

Optimistische sfeer

Edith Gerritsen-Rijlaarsdam houdt thuis aan de eettafel in Woerden de sfeer ook graag zo positief mogelijk. ,,Als de kinderen vertellen over een lastige situatie, vraag ik ze: wat zou je hier zélf aan kunnen doen? Ik ben zelf optimistisch ingesteld en probeer mijn kinderen dat ook mee te geven in de opvoeding.”

Voor ‘iets leuks doen met het gezin’ is doordeweeks niet zoveel tijd. De positieve ervaring van Edith voor vanavond is een uurtje sporten. Maar of ze daardoor de volgende dag blijer op haar werk zit? ,,Tja, dat heeft met meer factoren te maken natuurlijk. Maar als je privé in een positieve vibe zit, gaat het op werk misschien ook een stukje makkelijker. ”

Drie tips: Zo combineer je werk met thuis



1. Focus op het positieve

Iedereen heeft wel eens een baaldag op het werk. Dat mag je heus wel even delen met het thuisfront, maar, zo zegt hoogleraar Arnold Bakker, probeer te focussen op het positieve. ,,Bedenk wat er die dag wél leuk was en wat er wél goed ging. Soms kun je blijven hangen in een bepaalde negatieve sfeer. Het is goed om dat te doorbreken met een grap of een onderwerp-switch.”



2. Trek een grens

Dat je privéleven je werk positief kan beïnvloeden, betekent nog niet dat er geen grens meer bestaat tussen die twee werelden. Fysiek en psychologisch afstand nemen van het werk, is juist belangrijk om op het werk je taken goed uit te kunnen voeren. Danyang Du: ,,Zet dus ’s avonds je werkmail of werktelefoon uit. De volgende dag heb je er profijt van.”



3. Maak wat van je privéleven

,,Mijn overall tip zou zijn: máák wat van je privéleven,” zo zegt hoogleraar Bakker. Het is volgens hem belangrijk om je te realiseren hoezeer dat van invloed is op je carrière. ,,Ga in je vrije tijd lekker voetballen, vogelen of desnoods bowlen als je dat leuk vindt! Als je het positieve gevoel van die strike meeneemt naar je werk, kun je daar wat makkelijker tegen een stootje.”