Goed met Twitter en Instagram? Queen zoekt iemand om haar sociale media te managen

De taakomschrijving op de website van The Royal Household is helder: ‘nieuwe manieren vinden om de koningin in de kijker te houden, zowel in Groot-Brittannië als op het wereldtoneel’. Je werkt natuurlijk wel voor een royal en daarom wordt erop gehamerd dat het de bedoeling is ‘om de voordelen uit te spelen en de risico’s te beperken’.

In de kijker

Wat je precies moet doen? ‘De publieke rol en het werk van de koninklijke familie onder de aandacht brengen’, zo staat te lezen in de functie-omschrijving. Dat moet gebeuren door inhoud te creëren voor de website en sociale media van het paleis. Bijvoorbeeld door op een creatieve manier verslag uit te brengen over het bezoek van een staatshoofd, het uitreiken van een onderscheiding of allerhande andere koninklijke verplichtingen. ‘Je moet ervoor zorgen dat onze digitale kanalen de hele tijd de interesse opwekken en een heel verscheiden publiek aanspreken.’





Daar staat iets tegenover. Niet alleen mag je ‘werken voor een publiek van miljoenen mensen’, het loon en de voordelen die verbonden zijn aan de baan zijn niet mis: je krijgt 30.000 pond (34.000 euro) per jaar, 33 vakantiedagen (officiële feestdagen inbegrepen), de koningin betaalt een bijdrage in je pensioensparen van 15 procent en je kan opleidingen volgen als je dat wil. Niet te vergeten: je krijgt gratis lunch. Én je kan in de buurt komen van de royals.





Er wordt wel enige ervaring gevraagd. Je moet ook iets afweten van fotografie en bij voorkeur ook van het maken van video’s. Alle details kan je hier raadplegen. Voor de geïnteresseerden: je kan je nog een tiental dagen kandidaat stellen: tot en met 26 mei.