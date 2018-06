Goed nieuws over topvrouwen: ze blijken wel te vinden

Het wettelijk streefpercentage van minstens 30 procent vrouw aan de top is haalbaar. Dat demonstreren de 262 organisaties die de overeenkomst hebben getekend. De Monitor Talent naar de Top 2017, vandaag gepresenteerd, laat zien dat 70 procent van de deelnemende bedrijven vorig jaar voldeed aan het wettelijk streefcijfer voor de raad van commissarissen en 67,7 procent in de raad van toezicht. Bijna de helft (48,6 procent) van de 262 lukte het om ook in de raad van bestuur de beoogde diversiteit te behalen.

Om te huilen

Eerder dit jaar kwam Schipholbaas Jos Nijhuis nog in het nieuws , die stelde dat hij sowieso wordt opgevolgd door een man. De luchthaven geeft de voorkeur aan een topman omdat er anders meer vrouwen dan mannen in de raad van bestuur zitten. Zijn opvatting stuitte op veel kritiek.

Quotum

Sinds de start van het charter in 2008 groeit het aandeel vrouwen in de top gestaag met 1 procentpunt per jaar. ,,Het goede nieuws is dat de charterondertekenaars laten zien dat 30 procent vrouwen in de top wel degelijk kan. Zolang je maar doelen stelt en je langdurig committeert aan diversiteitsbeleid’’, zegt Caroline Princen.