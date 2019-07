‘Goede coaches bestaan, je moet alleen wel de juiste kiezen’

Ze krijgen er flink van langs tegenwoordig, coaches. Onlangs werd op 2Doc de documentaire Nu gebeurt er langzaam iets uitgezonden, waarin we als kijker mee mogen kijken in de praktijk van personal coaches, prestatietrainers en varkensknuffeluitbaters. Wablief? Inderdaad, tegen de stress met het hele team knuffelen met deze roze vierpotigen. Je moet het maar verzinnen. Het levert in ieder geval mooie plaatjes op.

Min of meer tegelijkertijd verscheen er een onderzoek van Omroep Max waarin artsen en psychologen massaal hun zorgen kenbaar maken om de ‘wildgroei’ aan burn-outcoaches. Ik moet zeggen dat het onderzoek me wel verbaasde: het lijkt me dat het afleidt van de hoofdzaak. Je zou je zorgen moeten maken over de wildgroei aan búrn-outs, niet zozeer om de coaches, lijkt me.

Quote Je zou er bijna door gaan denken dat coaches per definitie charlatans zijn, die gebakken lucht verkopen en alleen maar vage dingen zeggen

Charlatans

Je zou er bijna door gaan denken dat coaches per definitie charlatans zijn, die gebakken lucht verkopen en alleen maar vage dingen zeggen als: ‘we hebben een klik’ of ‘nu zie ik je in je kracht staan!’ Gelukkig is het met coaches minder dramatisch gesteld dan je op basis van deze berichten zou denken. Ja, ze zijn met veel, en niet allemaal hebben ze een degelijke opleiding gedaan. En natuurlijk wisselt de kwaliteit en de kennis van de coaches onderling.

Maar het merendeel heeft jarenlang het vak geleerd en duizenden uren ervaring in het begeleiden van mensen. En dat is maar goed ook, want ze kunnen - als aanvulling op een behandeling van huis- of bedrijfsarts of psycholoog - belangrijk werk doen in het begeleiden van mensen met een te hoge mate van stress of met een burn-out.

Dus nee, de ‘wildgroei’ aan coaches is niet per se slecht nieuws, zeker in een tijd dat ons werk steeds complexer wordt en er steeds meer van ons wordt verwacht. De mogelijkheid om eens (preventief) met een degelijke coach te gaan praten kan problemen oplossen of ze zelfs voorkomen.

Accreditatie

Het gaat er dan wel om dat je de goede coach uitkiest. Daarvoor kun je de volgende dingen in overweging nemen. Ten eerste: wees selectief en heb met meerdere coaches gesprekken. Kies de coach uit waar je het meeste op vertrouwt. Vraag naar accreditatie en achtergrond: een achtergrond in de psychologie of hulpverlening is een pre. Tot slot: wees op je hoede voor coaches die nog voor je goed en wel bent uitgepraat al modelletjes of vooropgezette behandelplannetjes onder je neus duwen. Een goede coach geeft juist géén advies, maar stelt de vragen waar je zelf mee aan het denken slaat.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).

Minder stressen op werk? Thijs vertelde er meer over bij de Ochtendshow to Go: