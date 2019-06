Google deed 10 jaar onderzoek naar de beste baas, dit zijn de tien kenmerken

De kwaliteit van de leidinggevenden kan een bedrijf maken of breken. Hoeveel geld je ook uitgeeft aan werving, goede salarissen en mooie arbeidsvoorwaarden, als hun manager een nachtmerrie blijkt, rennen nieuwe beloftes net zo snel weer de deur uit.

Een goede leidinggevende, aan de andere kant, kan ervoor zorgen dat talent nog beter presteert én langer blijft plakken, hoezeer er ook door de concurrentie aan hen wordt getrokken.

Emotionele intelligentie

Reden voor Google om eens in dit onderwerp te duiken, meldt Business Insider USA. Dat deed het bedrijf met een uitgebreid, tienjarig onderzoek naar de kenmerken van goed management, uiteraard onder een Googliaanse coole codenaam, Project Oxygen. De belangrijkste conclusie van het onderzoek? Technische knowhow bleek veel minder belangrijk voor een leidinggevende dan emotionele intelligentie.

Een goede baas...





1. Is een goede coach

Een goede baas lost problemen niet zo snel mogelijk op, maar maakt er leermomenten van voor het hele team. De baas begeleidt de teamleden bij het zelf oplossen ervan. Zo doen zij waardevolle ervaring op en groeien ze in hun werk.

2. Geeft teamleden vertrouwen en doet niet aan micro-management

Geen enkele werknemer zit te wachten op een baas die constant over je schouder meekijkt. Een goede leidinggevende doet dat dus niet. Sterker nog, hij - of zij natuurlijk - geeft werknemers de vrijheid waar ze zo naar smachten. De vrijheid om met eigen ideeën te komen, (verantwoorde) risico's te nemen en fouten te maken. Deze baas biedt ook vrijheid op praktische wijze, door een flexibel werkrooster en een flexibele werkomgeving te bieden.

3. Zorgt voor een inclusieve werksfeer en geef om het werknemerswelzijn

Uit een ander onderzoek, Project Aristotle, wist Google al dat werknemers het meeste succes boeken bij een werkomgeving die ‘psychologisch veilig’ is. Dat wil zeggen dat zij zich veilig voelen om een risico te nemen onder collega's. Ze moeten er zeker van zijn dat ze niet afgestraft of bespot worden als ze een fout maken, een vraag stellen of met een nieuw idee komen. Taak van de leidinggevende is dit vertrouwen te kweken onder teamleden.

4. Is productief en resultaatgericht

Een goede baas is niet alleen zelf een ster in wat hij doet, maar maakt ook zijn teamleden beter. De baas motiveert het team door hierin het goede voorbeeld te geven. Een goede baas is niet te beroerd om zelf ook de handen vuil te maken.

5. Communiceert als de beste

De beste managers kunnen goed luisteren. Zo begrijpen zij hun team en kunnen ze empathisch optreden waar nodig. Kennis is bovendien macht. Een goede baas gaat daar transparant mee om en is altijd bereid informatie met het team te delen, zodat medewerkers het ‘waarom’ begrijpen achter wat zij moeten doen.

6. Staat achter carrièreontwikkeling en bespreekt het functioneren

Een goede baas moedigt mensen aan met oprechte, gerichte complimenten, maar is ook niet bang om kritiek te uiten. Dat doet hij echter wel met tact én op constructieve wijze. Een goede baas ondersteunt zijn personeel in het behalen van persoonlijke carrièredoelen. Het team zal die moeite die hij daarvoor doet op prijs stellen en terugbetalen in hun werk.

7. Heeft een duidelijke visie voor het team

Een goede baas weet precies waar het team is, waar ze heen moeten en wat er moet gebeuren om daar te komen. Goede communicatie helpt het team op het juiste pad te houden. Een goede baas zorgt ervoor dat ieder teamlid zijn of haar individuele rol begrijpt in het verwezenlijken van deze visie.

8. Heeft de technische kennis om het team te kunnen adviseren

Een goede baas begrijpt het werk van de teamleden, ook hun dagelijkse taken en uitdagingen. Als een leidinggevende nieuw is op de afdeling, moet hij of zij de tijd nemen om het werk en de werkwijze te leren begrijpen en vertrouwen op te bouwen. Pas daarna kan hij of zij advies geven of overgaan tot drastische veranderingen.

9. Werkt effectief samen

Alleen een slechte manager laat zijn team concurreren met andere teams of afdelingen. Een goede baas ziet het grote geheel, zet zich in voor het hele bedrijf en moedigt teamleden aan hetzelfde te doen.

10. Neemt sterke besluiten

Een goede baas is niet impulsief, maar durft wel een beslissing te nemen. Hij bestudeert de feiten en luistert naar de verschillende standpunten van de teamleden voor hij beslist welke koers er wordt gevaren. Dit doet hij zonder dralen - ook als hij een beslissing moet nemen waar niet iedereen het mee eens zal zijn. En essentieel: de baas blijft hierna achter dit besluit staan.

Trainingsprogramma

Google past deze kenmerken van een goede baas inmiddels toe in hun trainingsprogramma's voor leidinggevend personeel. Met succes. De afgelopen jaren is het personeelsverloop kleiner geworden, zijn werknemers tevredener en presteren zij beter. Waarom? Een goede leidinggevende laat zijn werknemers de beste versie van henzelf worden. Ze zullen hem volgen. Niet omdat ze dat moeten. maar omdat ze dat willen.

Of je baas nou een goede is of niet, hem of haar vertellen dat je een foutje hebt gemaakt blijft spannend. Zo pak je dat slim aan: