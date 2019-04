Google for Jobs komt eraan: vijf tips om jouw vacaturetekst op te laten vallen

Naar verwachting begint Google binnenkort ook in Nederland met een vacaturefunctie, Google for Jobs. Maar hoe zorg je dat jouw vacaturetekst opvalt in de massa? Arbeidsmarktcommunicatie-expert Nicol Adema van VoorTekst geeft op De Ondernemer alvast vijf tips.

Wanneer Google’s nieuwe job search engine tool in Nederland wordt uitgerold is nog niet bekend, maar het komt steeds dichterbij. Letterlijk en figuurlijk nu Google for Jobs in maart werd gelanceerd in buurland Duitsland.

Vacatureteksten optimaliseren kent twee kanten: in de eerste plaats moet je zorgen dat je techniek klopt. Je kan nu al beginnen met het klaar maken van je recruitment- of ‘werken bij’-site voor de komst van Google for Jobs naar Nederland. Meer hierover vind je onder andere op de speciale ontwikkelaarspagina van Google over Job Postings. Ook kan je testen of jouw vacaturepagina’s al klaar zijn voor Google For Jobs via de Google testing tool.

Naast techniek speelt de vacaturetekst een belangrijke rol als je wilt optimaliseren voor Google for Jobs. Met het tekstueel optimaliseren voor Google for Jobs kan je direct starten, dan pluk je meteen de vruchten want Google, maar ook zoekmachines als Indeed kennen immers overeenkomsten in hun algoritme. Hoe je jouw vacaturetekst Google for Jobs-proof schrijft?

Tip 1. Google for Jobs wil alles weten.

Dit is eigenlijk een combinatie van techniek en tekst: er zijn elf dingen die Google over de inhoud van je vacaturetekst wil weten en via structured data wil kunnen inlezen. Van die elf punten zijn er zes verplicht en vijf wenselijk. Om de kans op het beste resultaat te maximaliseren kan je ze het allerbeste alle elf op nemen, indien van toepassing uiteraard. Het scheelt je werk als je de input van die punten tijdens de vacature-intake vast ophaalt en niet later hoeft uit te zoeken. Bovendien is het belangrijk dat de informatie die je meegeeft als code, overeenkomt met de informatie die je in ook in je vacaturetekst laat terugkomen.

Google for Jobs ziet graag in je vacaturetekst terug:



1. publicatiedatum: de eerste datum waarop de werkgever de vacature plaatst.

2. omschrijving: een volledige beschrijving van de vacature, inclusief verantwoordelijkheden, werkzaamheden, vereisten, etc.

3. werkgever: bedrijfsnaam van de werkgever. Ben je een intermediair die liever spreekt over ‘onze opdrachtgever’? Dan sta je 1-0 achter.

4. locatie: volledig adres van de locatie waar de kandidaat komt te werken. Tot aan het huisnummer toe! Een uitdaging voor intermediairs die geheimzinnig doen over hun opdrachtgevers en voor corporates een streepje voor.

5. functienaam: een leesbare, begrijpelijke en concrete functietitel.

6. einddatum: de datum waarvóór gereageerd moet worden.

7. basissalaris: het salaris voor de functie. Er kan een min-max worden opgegeven. Let op: geef je deze waarde niet mee? Dan toont Google zelf een bedrag op basis van een gemiddelde voor vergelijkbare vacatures.

8. dienstverband: gaat het om fulltime, parttime, een stage, etc.

9. interne referentie: je eigen referentie voor de vacature.

10. woonplaats kandidaat: veld speciaal en alleen bedoeld voor vacatures waarbij kandidaten 100 procent op afstand werken.

11. type locatie: veld speciaal en alleen bedoeld voor vacatures waarbij kandidaten 100 procent op afstand werken.

Tip 2. Kies de beste functienaam

De functienaam kwam al voor in bovenstaande elf punten: Google benoemt de functienaam als een van de rankingfactoren. En als Google dat zegt kan je er maar beter iets mee doen. Wat je ermee moet doen? Bepaal de meest gangbare functienaam: die functienaam die overduidelijk is en de lading dekt, en zorg dat deze compleet is en niets te raden overlaat. Denk daarbij aan een toevoeging van parttime, junior of senior (let op: kort niet af naar jr. of sr.) en aan een vermelding van bijvoorbeeld een branche.

De meest gangbare functienaam achterhaal je eenvoudig via de gratis tool Google Trends. In een handomdraai vergelijk je hier meerdere functienamen met elkaar. Zelfs per land en provincie is op Google Trends inzichtelijk op welke van jouw functienamen het meest wordt gezocht in Google.

Tip 3. Een goed begin is het halve werk

Google for Jobs heeft er nog niets over gepubliceerd, maar over Google is bekend dat het slim is om direct in je eerste (of anders tweede) zin jouw zoekwoorden(combinatie) terug te laten komen. Is jouw zoekwoordencombinatie ‘vacature+kassamedewerker+Rotterdam’? Dan is het dus qua SEO slim om te starten met een zin zoals: ‘Op zoek naar een vacature kassamedewerker in Rotterdam’?

En dat is niet alles; in Google for Jobs zien mensen in eerste instantie alleen maar vijf tot 25 regels van jouw vacaturetekst. De rest van jouw vacaturetekst zit verstopt onder ‘read more’. Dat betekent dus wel dat je binnen vijf tot 25 regels jouw potentiële sollicitant moet verleiden om daarop te klikken. Geen saaie openingszin dus, maar verras, inspireer en trigger.

Tip 4. Houd de aandacht van de lezer vast

Heeft jouw potentiële sollicitant geklikt op ‘read more’? Well done. Jouw hele vacaturetekst schittert nu in vol ornaat op zijn/haar beeldscherm. Zorg dat jouw tekst ook zo lang mogelijk op dat beeldscherm blijft staan, want Google for Jobs heeft aangegeven dat de gemiddelde tijd dat iemand op jouw vacaturepagina blijft hangen, meetelt in de ranking.

Oké, de lezer vasthouden: hoe doe je dat? Er zijn 101 manieren. Denk aan doelgroepgericht schrijven, een actieve schrijfstijl en het vermijden van wollig taalgebruik, ellenlange functievereisten en een overload aan clichés. Schrijf de vacaturetekst natuurlijk voor jouw kandidaat: in de juiste tone of voice en met aandacht voor beweegmotieven en pullfactoren bijvoorbeeld. Denk ook aan het visuele aspect van de vacaturetekst; zorg bijvoorbeeld dat de tekst is voorzien van opsommingen, witregels en (sub)titels

Tip 5. Pin je niet vast op één zoekwoord.

‘Deze Nederlandse profvoetbalclub uit Amsterdam met de bijnaam de Godenzonen is al 33 keer kampioen van Nederland geworden. Thuiswedstrijden speelt dit elftal in de Johan Cruijff ArenA, tot 2018 Amsterdam ArenA.’

Of je nu wel of geen voetbalfan bent, de kans dat je weet dat bovenstaande tekst gaat over de voetbalclub Ajax is groot. Dat komt omdat je woorden las als ‘Nederlandse profvoetbalclub’, ‘Amsterdam’, ‘Godenzonen’, ‘33 keer kampioen’, ‘Johan Cruijf’, ‘Amsterdam ArenA’. En ook Google, en daarmee Google for Jobs, snapt door superslimme artificial intelligence waar het over gaat zonder dat per se het zoekwoord is gebruikt. Hoef je dan geen zoektermen te gebruiken? Echt wél. Maar overdrijf niet met die ene zoekwoordencombinatie en wissel af met synoniemen en relevante woorden. Alles telt mee.

Verreweg de beste manier om hoog te scoren in de zoekresultaten van Google is het schrijven van een inhoudelijk goede tekst: geef per tekst 1 boodschap mee en schrijf voor je doelgroep.

Nog een voorbeeld uit een vacaturetekst dat aantoont dat je niet altijd je vaste zoekwoordencombinatie hoeft te gebruiken, in dit geval ‘vacature+relatiebeheerder+Amsterdam’: ‘In deze baan beheer je relaties voor een softwareorganisatie in onze hoofdstad’. Tot slot worden vacatures ontdubbeld, zodat kandidaten geen dubbele jobs vinden. Google vermeldt pas bij de sollicitatieopties de verschillende bronvermeldingen. De kandidaat kiest vervolgens zelf via welk platform hij/zij vervolgens solliciteert.