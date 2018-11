Google-medewerkers ‘lopen weg’ vanwege seksueel wangedrag

Medewerkers van Google organiseren vandaag wereldwijd een zogeheten walk-out. Zij zullen hun bureau voor een onbekende tijd verlaten. Ze zijn het niet eens met de manier waarop Google is omgegaan met werknemers die beschuldigd zijn van seksueel wangedrag. Ook in Nederland hebben mensen meegedaan aan de actie.’’

Het gebeurde vandaag rond elf uur lokale tijd op meerdere kantoren wereldwijd. Voordat ze het kantoor verlaten, leggen ze een brief op hun werktafel. Daarop staat het volgende: ,,Ik ben niet op mijn bureau, omdat ik ben weggelopen samen met mijn collega‘s om te demonstreren tegen seksueel misbruik, wangedrag, tekort aan transparantie en een bedrijfscultuur die niet voor iedereen werkt.’’ Er wordt verwacht dat minstens 1500 mensen wereldwijd - voornamelijk vrouwen - aan de actie mee doen.

De Googlers, zoals medewerkers van het bedrijf ook wel worden genoemd, laten naast het briefje ook nog een lijst met eisen achter. Ze eisen onder andere dat er een openbaar rapport over seksueel misbruik komt en dat er een duidelijk en universeel systeem wordt ingevoerd om seksueel wangedrag veilig en anoniem te rapporteren. Daarnaast moet er een einde komen aan de geforceerde bemiddelingen binnen het bedrijf bij intimidatie en discriminatie.

Enkele medewerkers op het kantoor in Amsterdam hebben ook meegedaan aan de Walk-Out, meldt een woordvoerder van Google Nederland. De protesten begonnen vandaag in het kantoor in Singapore. In Amerika is het acht uur vroeger. Vanavond rond zeven uur ‘s avonds is het hoofdkantoor van Google in Silicon Valley aan de beurt.

Volledig scherm In Aziatische landen is het protest al begonnen. In Singapore heeft het personeel van Google de Walk-Out gehouden. © REUTERS

80 miljoen euro

Het protest komt niet uit het niets. Het bedrijf ontsloeg de afgelopen twee jaar 48 medewerkers vanwege seksueel wangedrag. Een van die mensen was Andy Rubin, de maker van het wereldberoemde besturingssysteem Android. Hij zou een vertrekpremie van 80 miljoen euro hebben meegekregen, melde The New York Times vorige week.

Sundar Pichai, de ceo van Google, heeft gereageerd op het geplande protest. ,,Gisteren hebben we laten weten dat we van de protesten afweten. We steunen alle Googlers die daaraan mee willen doen.’’ Pichai zegt dat er constructieve ideeën zijn genoemd over hoe het bedrijf nu verder moet. ,,We nemen alle feedback mee, zodat we actie kunnen ondernemen.’’