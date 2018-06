Goudse Kaasmarkt zoekt nieuwe kaasjongens en -meisjes

4-urige werkweek Angelique pendelt al 2,5 jaar tussen Amsterdam, Lissabon en Brazilië

1 juni Het boek The 4-Hour Workweek is een ware bestseller met 2 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Een werkweek van 4 uur, dat willen we allemaal wel. Wij waren nieuwsgierig: wie is het gelukt? Hoe doe je het? Aflevering 13: Angelique Slob.