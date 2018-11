Grolsch begint bedrijfsopleiding met ROC

Bij Grolsch dreigt net als bij veel andere bedrijven, een gebrek aan technisch personeel, zegt directeur personeelszaken Eveline Paternotte, tegen dagblad Tubantia. „Ons personeelsbestand vergrijst, er zullen de komende jaren veel mensen met pensioen gaan. Daar moet nieuwe instroom tegenover staan, maar we merken dat het lastig is om de goede mensen te vinden. Daarom hebben we nu samen met het ROC van Twente een eigen bedrijfsopleiding opgezet. Daarin is plaats voor mensen die al bij ons werken, via een vast contract of via een uitzendbureau, maar ook voor mensen van buitenaf. In 33 weken worden zij in deeltijd opgeleid tot proces operator. Het ROC doet de theorie, wij de praktijk.”

Volgens Johan Soer van het ROC van Twente zal het onderwijs in de toekomst veel vaker zo werken: „Het wordt steeds meer maatwerk. Grolsch heeft mensen nodig die zowel thuis zijn in de procestechnische kant als in de voedingstechnologische kant. Dat zijn op het ROC twee verschillende opleidingen. In deze vakopleiding krijgen ze modules uit beide programma's. Ze kunnen de theorie meteen in de praktijk toetsen op het bedrijf.” De eerste groep van 25 mensen is inmiddels zeven weken bezig. Ze krijgen twee keer 2,5 uur les per week.

Voor het ROC is deze manier van onderwijs geven nieuw. Soer: „We hebben wel eens vaker bedrijfstrainingen gedaan, maar zo’n vakopleiding op maat deden we nog niet eerder. Maar ik ben ervan overtuigd dat er bij veel bedrijven vraag naar is. Iedereen maakt zich zorgen over het gebrek aan afgestudeerde hbo’ers en academici in de regio, maar het gebrek aan goed opgeleide mbo’ers is veel groter. Onze maakindustrie zit te springen om zulke mensen. Als ROC willen we daar graag bij helpen.”

Nieuwe eigenaar

Grolsch krijgt onder de nieuwe Japanse eigenaar Asahi meer ruimte voor eigen beleid. Waar de vorige eigenaar SAB Miller een centraal geleid wereldconcern was, staat Asahi meer op afstand. „We krijgen meer ruimte voor ondernemerschap. Maar dat betekent ook een andere behoefte aan personeel”, stelt HR-directeur Eveline Paternotte van Grolsch.

Een van de werknemers zei het vlak na de overname nog: „Ach, wat maakt het uit? Groenlo, Boekelo, Tokio… wij blijven wel brouwen.” Maar de nieuwe Japanse baas maakt wel degelijk verschil. Paternotte: „SAB Miller stuurde meer aan, Asahi delegeert meer. Daardoor krijgen we bijvoorbeeld meer ruimte voor productontwikkeling. Je ziet dat onze proefbrouwerij een echte innovatiemotor binnen het bedrijf wordt, daar maken we mooie nieuwe merken.”

Quote Op drie social me­dia-vacatures kwamen 156 sollicita­ties binnen. Eveline Paternotte, directeur personeelszaken Grolsch

Vacatures

Die nieuwe producten vragen om een nieuwe aanpak op de afdeling sales en marketing. Die wordt niet alleen uitgebreid: Grolsch zet ook steeds meer in op digitale communicatie om aansluiting met de jonge doelgroepen te houden. Volgens Paternotte gaat Grolsch alle communicatie op social media voortaan in eigen huis doen, in plaats van het uit te besteden. En dat blijkt qua personeel geen enkel probleem: op drie vacatures kwamen er maar liefst 156 sollicitaties binnen.

Op de productielijnen wordt de behoefte aan goed geschoold personeel wel steeds nijpender. Grolsch brouwt onder Asahi ook steeds meer voor andere partijen binnen de Asahi-groep. En er is dankzij de nieuwe eigenaar in Azië een heel nieuwe markt aangeboord. Zo werd onlangs Grolsch Weizen in Japan geïntroduceerd. Werkgelegenheid genoeg dus, maar Grolsch kampt zoals zoveel bedrijven in de regio met een vergrijzend personeelsbestand.

Verse instroom

De nieuwe bedrijfsopleiding moet zorgen voor verse instroom, maar daarnaast wil Grolsch ook de huidige medewerkers zo lang mogelijk goed aan het werk houden. Paternotte: „Veel mensen zijn verknocht aan dit bedrijf, die werken hier al hun hele leven. We zijn trots op die loyaliteit, maar nu de pensioenleeftijd is verhoogd en de vut-regelingen zijn afgeschaft moet je goed oppassen dat die mensen niet op latere leeftijd vastlopen. We willen dat ze zich blijven ontwikkelen, kennis kunnen overdragen en dat ze mee kunnen gaan met cultuurveranderingen.”

Er is dan ook een ‘Visie op werk’ opgesteld in samenspraak met vijftig werknemers uit alle geledingen van het bedrijf. Die bedachten onder meer een flexibeler roosterindeling en een nieuw introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Verder wordt er ingezet op een betere preventie van ziekteverzuim. Paternotte: „We bieden iedere werknemer een gratis vitaliteitscheck aan. Die kijkt niet alleen naar je fysieke maar ook naar je mentale weerbaarheid.”