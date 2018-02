Gronings ziekenhuis heeft als eerste ziekenhuis een compleet vrouwelijke top

Verhuizing

Het nieuwe stafbestuur zegt met veel enthousiasme te beginnen. Voorzitter Antoinette Hogenkamp: ,,Het Ommelander Ziekenhuis is in beweging. In de zomer verhuizen we naar nieuwbouw in Scheemda. Deze verhuizing is meer dan alleen een locatieverandering. Voor ons is er ook de uitdaging om de zorg zelf te ontwikkelen. Met kortere lijnen zowel naar patiënten als naar andere zorgverleners. Als ziekenhuis moeten we ervoor zorgen dat we blijven innoveren, maar ook dat we verankerd blijven in de regio. We zijn zeer gemotiveerd daar mede vorm aan te geven.”