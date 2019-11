Grote bedrijven stappen af van klassiek beoordelingsgesprek

Stel je voor, zegt Maarten van Beek (45), HR-directeur voor ING Benelux. ,,Een voetbalcoach zegt aan het eind van het jaar: weet je nog, Nederland-Argentinië, in de derde ­minuut?’’ Nee, natuurlijk weet die voetballer dat niet meer. Maar dat is, betoogt hij, wel wat er gebeurt in beoordelingsgesprekken bij bedrijven.



Eens per jaar wordt gekeken hoe iemand het hele jaar heeft gepresteerd. Aan het begin van het jaar worden afspraken gemaakt, in de zomer wordt geëvalueerd en in november valt het eindoordeel. Een momentopname met grote consequenties.