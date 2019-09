Grote groep 65-plussers werkt door, liefst wel ‘simpel’ werk

Met pensioen gaan en ‘niets’ doen; het lijkt misschien een verademing, maar voor veel ouderen is dat het zeker niet. Een grote groep 65-plussers is nog steeds actief op de arbeidsmarkt en heeft een baan - vaak in een compleet andere branche dan ze gewend zijn.

Uit onderzoek van USG People blijkt dat maar liefst één op de tien AOW’ers nog steeds een betaalde baan heeft. Met name de logistiek en de gezondheidszorg zijn populaire branches. Daarna volgt administratief werk. ,,Sinds een paar jaar merken we dat mensen steeds langer willen doorwerken’’, zegt Simone Groeneboer, directeur MKB van uitzendbureau Start People, dochterbedrijf van USG People. ,,Vandaar dat we dit onderzoek hebben geïnitieerd.’’

De meeste mensen zijn niet op zoek naar een functie die zij in hun werkzame leven hebben vervuld, maar een bijbaan voor een paar uur in de week, volgens Groeneboer. Zo ook de 75-jarige Karel Dirkzwager. De ex-ondernemer had deze zomer een bijbaan als chauffeur. Hij reed tien weken lang rond en bracht diepvriesvis op verschillende locaties. ,,Ik heb mijn leven lang vijf dagen per week gewerkt en ik vond het nog veel te vroeg om ‘achter de geraniums’ te zitten. Bovendien raakte het geld op en ik moest mijn vakantie nog financieren.’’

Simpeler werk

Mensen die werken naast hun AOW hebben grofweg twee motieven, blijkt uit het onderzoek. Bijna de helft van de werkende 65-plussers doet dit voor de sociale contacten. Minder dan de helft (45 procent) ziet een bijbaan als een manier om een extra zakcentje te verdienen. ,,Die laatste categorie – mensen met een financiële noodzaak om te werken – zoeken eerder een baan in het verlengde van hun werkende leven’’, zegt Groeneboer. ,,De meerderheid is echter op zoek naar iets anders en iets ‘leuks’. Ze werken om in contact te komen met andere mensen en om zich nuttig te voelen.’’

Dirkzwager vond het leuk om weer eens collega’s te hebben. Het werk zelf vond hij ongecompliceerd. ,,Ik reed per dag naar een aantal adressen, deed aardig tegen klanten – en dat is het. Op mijn leeftijd zit ik niet meer te wachten op veel verantwoordelijkheden.’’ Zelf komt hij uit een totaal andere branche – de reclamewereld. ,,Ik ben eigenlijk ‘simpeler’ werk gaan doen. Mijn nieuwe werkomgeving was heel anders. Ik praatte met mensen die ik normaal gesproken nooit spreek. Ik kon de jongere garde tips geven, want ik beschik over voldoende kennis en ervaring. Je wilt je toch nuttig voelen. Bovendien werd iedere vrijdag geld op mijn rekening gestort. Dat was ook wel handig.’’

Volledig scherm Karel Dirkzwager. © Privé archief

Bizar

We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt, wat betekent dat er veel beschikbare vacatures zijn. Toch heeft niet iedereen even snel werk. ,,Als vijftigplusser kwam je - zeker een paar jaar geleden - niet altijd even gemakkelijk aan een baan’’, zegt Groeneboer. ,,Bizar is dat we dit minder ervaren bij 65-plussers. Zij vragen meestal om ander soort en 'makkelijkere’ functies. De drempel ligt daarom veel lager.’’

‘Ouderen’ vinden hun bijbaan zelden via een vacaturesite (slechts 15 procent). De meesten vinden iets via hun sociale netwerk of advertenties in de krant. Dirkzwager kwam via zijn vriendengroep terecht bij een online vacaturebank. Na zijn ervaring als chauffeur ziet hij zichzelf nogmaals een bijbaan doen. ,,Jazeker. Ik vond het enig. Het hangt natuurlijk van je instelling af. Ik sta nog heel actief in het leven. Ik heb een twintig jaar jongere vrouw en jonge kinderen. Ik kan me voorstellen dat als je dertig jaar lang stratenmaker bent geweest, je lichamelijk uitgeblust bent. Dan is het misschien een ander verhaal.’’

Vrijwilligerswerk

Naast betaald werk, doet zo'n vier op de tien AOW’ers vrijwilligerswerk en neemt een kwart van hen mantelzorgtaken op zich. ,,De categorie 65+ is nog volop actief’’, zegt Groeneboer. ,,Hoe dat komt? Dat kan ik alleen maar gissen. Als ik naar mijn omgeving kijk, denk ik dat we oprecht vitaler zijn. We staan anders in het leven. Mensen hoeven niet altijd meer te werken, maar ze willen volop in het leven staan. Het leven houdt niet op bij 65.’’

Weer een nieuwe werkplek? Arbeidscoach Charlotte van 't Wout geeft tips hoe je het best kunt netwerken: