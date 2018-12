Grote kans dat jouw kerstpakket duurder en groter is dan vorig jaar

Twee grote kerstpakkettenleveranciers zien dat werkgevers meer geld uitgeven aan kerstpakketten. ‘Van zo’n 35 euro gemiddeld naar 50 tot 60 euro per pakket.’ Het ouderwetse pakket is weer in, de bon raakt uit.

Bij Kerstpakketten.nl hebben ze dit jaar zo’n kwart miljoen pakketten ingepakt, daarmee zijn ze online een van de grotere partijen. Ze weten van gekkigheid niet meer waar ze het vandaan moet halen. ,,We zijn halsoverkop aan het bijbestellen”, zegt eigenaar Bart Poierrié. De kerstpakketten zijn er nog steeds in allerlei vormen en maten, maar wat opvalt is dat de gemiddelde prijsklasse omhooggaat. Van zo’n 35 euro gemiddeld naar 50 tot 60 euro per pakket. Zelfs pakketten van 150 euro of meer worden af en toe verkocht. ,,Dat was vroeger ondenkbaar”, aldus Poierrié.

Bonnen die de afgelopen jaren nog gretig aftrek hadden bij Kerstpakketten.nl, zijn op hun retour, ziet Poierrié. ,,Ze worden als onpersoonlijk en saai ervaren. Mensen willen graag een schouderklopje en waardering. Dat gevoel krijgen mensen niet met een bon.” Toch werden er dit jaar nog zo’n 20.000 bonnen verkocht. ,,Voor grote bedrijven is het soms makkelijker om een bon te geven. Dat heeft puur met logistiek te maken.”

Airfryer

Hoe een pakket dit jaar eruit ziet? Vaak een mooi cadeau – denk aan een airfryer, barbecue of tosti-ijzer met daarom heen een aantal artikelen. Veel A-merken, soms met een ‘eigen’ label eromheen gedraaid. De chips van de zogenaamde ‘teamwork-pakketten’ komt namelijk gewoon uit de Lays-fabriek, maar dan met een nieuwe verpakking. Ook snijplakken en windlichten gaan als zoete broodjes over de toonbank.

Quote We zien dat de crisis eindig is en dat er weer groei is. Jacqueline Roest, Makro

Makro, met zo’n anderhalf miljoen pakketten per jaar de marktleider, merkt ook veranderingen. ,,We zien dat de crisis eindig is en dat er weer groei is. Werkgevers kiezen voor wat grotere pakketten”, aldus Jacqueline Roest. Haar collega Sanne van den Adel: ,,Het kerstpakket is van origine een blijk van waardering maar bij sommige bedrijven was het een soort van moetje geworden. Werkgevers beginnen dat nu in te zien en gaan steeds meer hun best doen om een kerstpakket van waarde te geven.”

Videoboodschap

Ook de bonnen worden gepersonaliseerd. Van den Adel: ,,We hebben dit jaar een variant waarbij werknemers met een code online een cadeau kunnen kiezen, waarbij de werkgever een persoonlijke videoboodschap achterlaat. De twee grote trends bij Makro? Enerzijds de ,,traditionele food-pakketten met veel A-merken”, anderzijds de bijzondere pakketten in een bepaald thema. Een lijn gericht op outdoor, doet het bijvoorbeeld heel goed. ,,Dan krijgen ze een hele gave houten kist, in plaats van een doos.”

Beide bedrijven beginnen deze week echt met het uitleveren van de pakketten. Roest: ,,De eerste drukke uitleverdagen zijn deze week.” Ook Poierrié heeft het druk deze week: 70 procent van de pakketten wordt in de week na Sinterklaas naar de klant gebracht. ,,We hebben bijna 100 mensen aan het inpakken. Dan heb ik het nog niet eens over de mensen op kantoor en de chauffeurs die ze bezorgen.”