Grote vraag verkeersregelaars, en nog 4 beroepen waar ze veel mensen zoeken

Vooral jonge mensen blijken moeilijk enthousiast te krijgen voor deze baan. Eric-Jan Rietveld (34) begon elf jaar geleden wel, direct na z’n laatste tentamens, als verkeersregelaar bij Traffic Support. ,,In een geel pak langs de weg bij werkzaamheden”, blikt hij terug. Het was in eerste instantie een bijbaantje voor Rietveld, maar in tegenstelling tot veel anderen ging hij nooit meer iets anders doen.



,,Ik heb me verder ontwikkeld en stuur als projectcoördinator nu andere verkeersregelaars aan, bij bijvoorbeeld evenementen in het Gelredome en grote festivals als Dance Valley.” Veel mensen beginnen als verkeersregelaar, ervaart Rietveld, maar als je meer in je mars hebt, kun je van daaruit doorgroeien: een kruispunt coördineren of werken als er piekdrukte is bij evenementen. ,,Zo kun je je steeds meer profileren.” Ondanks dat er weleens mensen met een kort lontje voorbij komen, is het voor Rietveld een mooie baan: de vrijheid om in beweging te zijn en de afwisseling in het werk.