Harmen (35) profiteert van eikenprocessierups: ‘Goede basis voor m’n bedrijf’

Voor het eerst onderzocht: zo veel uur werken we idealiter per week

20 juni Werken is niet alleen nodig om onze portemonnee te vullen, maar ook voor ons welzijn. In een studie rond meer dan 70.000 proefpersonen hebben Britse onderzoekers bepaald hoeveel we minimaal moeten werken om ons gelukkiger te voelen. De ‘optimale dosis werk’ bedraagt acht uur per week.