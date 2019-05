Heb je ook van die collega’s waarvan je denkt: wat doén die de hele dag?

Overclaiming

Grote kans dat je in een denkfout bent getuimeld, namelijk die van ‘overclaiming’. We zijn geneigd om te veel lof te eisen voor onze bijdragen. Wanneer we werken aan een project, zijn we namelijk de hele dag in de weer met onze eigen taken en die herinneren we ons ook het best. We zien de inspanningen van anderen grotendeels over het hoofd, want daar hebben we geen levendige herinneringen aan.