Aflevering 3: Heb je recht op een jaarlijkse loonsverhoging?

De Kwestie

De 33-jarige Kevin heeft een goed jaar achter de rug als consultant bij een klein uitzendbureau. Hij kreeg er een extra project bij en zijn leidinggevende geeft hem steeds meer verantwoordelijkheid. Kevin twijfelt of hij dit zal aangrijpen om aan het eind van het jaar meer salaris te vragen. Een beetje opslag is na dit succesvolle jaar welkom, maar binnen het kantoor zijn daar geen vaste procedures of percentages voor. Mag hij daar dan zelf ieder jaar om vragen? Heeft Kevin recht op een jaarlijkse loonsverhoging?

De Kenner

,,Een jaarlijks recht op loonsverhoging...'' Geurt-Jan de Heus, onderhandelspecialist bij RoutsLaeven in Hilversum, proeft de woorden in zijn mond. ,,Dat vind ik een ingewikkelde stelling. Je hebt het recht om gehonoreerd te worden naar wat je levert. Maar verstreken tijd op zich is niet een reden om tot verhoging over te gaan. Dat is een beetje van de oude stempel. Ik zou zeggen: kijk of je waarde toevoegt en bedenk aan de hand dáárvan of je je voldoende gewaardeerd voelt.''

Ook Wilma van Vuuren, die als principal consultant bij Human Capital Group bedrijven adviseert over functiewaardering, zegt dat alleen het verstrijken van de tijd niet voldoende is. ,,Ik ben zelf een voorstander van belonen als iemand resultaat levert. Soms zal dat twee keer jaar zijn, en dan weer twee jaar niet. De tijd en veranderingen gaan zo snel, dat die cyclus van één jaarlijks gesprek over een passende waardering tegenwoordig in veel bedrijven ter discussie staat.''

Toch zijn er nog veel werkgevers die de salarissen jaarlijks verhogen zoals afgesproken in een cao. Zo kan er een jaarlijkse procentuele verhoging in je cao staan, of een loonsverhoging als je in een hogere functie terecht komt. Als je niet onder een cao valt, is de werkgever niet verplicht jaarlijks een beter salaris te bieden – zo zegt het FNV.

Daarnaast bestaat er nog de ‘inflatiecorrectie’. Dat is het loon aanpassen aan de inflatie, zodat de koopkracht van de werknemer hetzelfde blijft. Ook dat is niet verplicht, maar bij veel bedrijven wel vastgelegd in het beloningsbeleid.

Stel dat je als werknemer vast zit in zo’n in beton gegoten beloningssysteem. Kun je dan tóch om meer salaris vragen? De Heus: ,,Je moet je afvragen in hoeverre je salaris onderhandelbaar is. Soms kun je op je kop gaan staan, en dan nog kunnen ze niet afwijken van de regels. Maar soms zijn er potjes om er zogezegd ‘omheen te klooien’. Dan kan het de moeite waard zijn om het in ieder geval te proberen.''

Of denk eens aan een creatieve oplossing, zegt De Heus: ,,Je krijgt misschien niet die 100 euro in de maand erbij, maar je kunt ook nadenken over andere zaken die makkelijker gegeven kunnen worden, zoals flexibele werktijden, of iets meer vakantie. Staar je niet blind op alleen maar geld.''

De Oplossing

Bij Kevin zijn er geen vaste verhogingen vastgelegd in zijn contract. Maar hij heeft wél munitie om aan te tonen dat hij van meer waarde voor het bedrijf is geworden. Mag hij dat zelf aan gaan geven? ,,Ja, een baas heeft ook blinde vlekken'', zegt consultant Van Vuuren. ,,Ik zou als werkgever blij zijn als iemand me wijst op zijn successen, als me dat zelf toevallig net is ontgaan.''

Ja? Zijn bedelende werknemers niet gewoon strontvervelend voor een HR-afdeling? Van Vuuren: ,,Nee hoor. Alleen de mensen die telkens vragen om loonsverhoging zonder goed verhaal. Als je komt met de mededeling dat je neef dit en dit verdient in een ander bedrijf en dat jij dat ook wilt. Punt. Tja, dat gaat niet werken.''

,,Stuur gewoon een mailtje aan je baas: ik zou het graag eens hebben over mijn honorering'', stelt de Heus voor. ,,Ga het gesprek aan. Bedenk wat je waard bent én wat je belangrijk vindt in een beloning. Financieel, opleiding, vakantiedagen? Mensen die zoiets op tafel durven leggen, zijn uiteindelijk vaak beter af.'' Met als laatste toevoeging: ,,En gedraag je niet als een botte hork, maar doe het met een beetje souplesse. Dat is doorgaans een stuk effectiever.''

