Onlangs had ik het genoegen om een aantal topsporters te interviewen. Ik vroeg hen hoe het toch kwam dat ze in staat zijn bijna bovenmenselijke prestaties te leveren. Ik was verbaasd over het antwoord. Ze zouden vast vertellen over loodzware trainingssessies, de nieuwste technologie of behandelingen in een zuurstoftank, maar het antwoord van de atleten was veel simpeler. De beste sportprestaties zet je neer, zeiden ze, door voldoende rust.

Toch hebben we dat idee vaak wel. We verwachten van onszelf dat we op maandag een paar uur kunnen overwerken, op dinsdag dat belangrijke project kunnen afronden en op woensdagochtend vroeg weer fris en fruitig aan ons bureau zitten. En als het allemaal niet af komt, werken we gerust in het weekend ‘nog eventjes’ door. In plaats van tussen piekmomenten voldoende ontspanning in te plannen, hebben we juist de neiging om álle gaatjes in onze agenda op te vullen met werk of met andere interessante bezigheden. Hebben we even niets te doen, dan voelen we ons vaak schuldig - had ik nu niet iets nuttigs kunnen doen?