Heel het bedrijf zwaait Roel (65) uit: ‘Overal waar ik keek, zag ik mensen klappen’

,,Ik had me nooit gerealiseerd dat er zoveel mensen zouden komen", reageert de kersverse pensionado vanaf zijn vakantieadres. ,,Overal waar ik keek, zag ik mensen. Ik heb al die jaren niet voor niets gewerkt, denk je dan.” Swaap was specialist huisvesting, waardoor hij veel collega's kende. ,,Iedereen kwam langs. Ik was hoofd BHV en deed alle rondleidingen voor nieuwe collega's. Ik heb het gebouw in Den Haag uit het zand zien komen. Ik zei altijd: dit is mijn huis en ik heb daarnaast nog een prachtige vakantiewoning in Rijswijk.”

Balkonscène

De zogenoemde balkonscène is traditie bij de verzekeraar. In het gebouw in Den Haag dan, want in de vestiging in Leeuwarden hebben ze geen balkons, vertelt woordvoerder Alexander Kuipers. Een van de collega's van Swaap plaatst een filmpje op LinkedIn, het werd massaal gedeeld. ,,Een explosie aan reacties", aldus Swaap. En er kwamen veel berichtjes: felicitaties aan het adres van de pensionado, mensen die kippenvel kregen, maar ook kritische vragen: krijgt iedereen zo'n behandeling of alleen de hoge piefen?

,,Iedereen", zegt Kuipers. ,,Hoog of laag, dat maakt niet uit. Niet als je weggaat om ergens anders te werken, want dan blijven we bezig, maar alleen voor mensen die met pensioen gaan.” En als je niet wil, omdat je het ongemakkelijk vindt, dan hoeft het niet, aldus Kuipers. ,,Maar dat er zoveel mensen stonden, dat is volgens mij nog nooit gebeurd", denkt Swaap. ,,Er waren zelfs balkons open die normaal afgesloten zijn. Heel bijzonder.”

Emotioneel

,,Ik heb stiekem wel een traantje moeten laten”, vervolgt Swaap. ,,Het zijn zoveel mensen die je straks niet meer ziet. Het wordt wel wennen.” Het afscheid maakte indruk. ,,Maar ik heb al die tijd gewoon mijn werk gedaan. Ik werk niet van half negen tot vijf. Ik sloeg een arm om iemand heen als hij of zij dat nodig had. Mensen konden mij dag en nacht bellen. Ik hou van mensen. En dat krijg je terug, maar daar heb ik niet om gedaan. Ik heb alleen maar gedaan wat voor mij normaal is. Ik had de allermooiste baan op aarde, echt waar.”

En, benadrukt hij, zonder zijn vrouw was het niet gelukt. ,,Als ze me niet had gesteund, had ik dit nooit zo kunnen doen. Het is ons beiden overkomen, dit hadden we niet van tevoren bedacht. Mijn vrouw was apetrots.” Dan schiet hem nog iets te binnen. ,,O ja, en ik werd op mijn laatste werkdag ook nog thuis opgehaald door de CEO van Aegon Nederland. Ongekend.”

Nu is het tijd voor een nieuwe stap. ,,Ik heb een geranium gekregen van mijn vrouw, die had ik ook aan haar gegeven toen ze met pensioen ging, dus die kreeg ik natuurlijk terug. Maar ik ga zeker niet achter de geraniums zitten. Ik ben trouwambtenaar, dus ik kom wel weer mensen tegen. Ik vind het mooi om met mensen te blijven werken.”

