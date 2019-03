Heel team fastfoodrestaurant stapt op vanwege ‘vreselijk slecht management’

Sinds enkele restaurants van de Amerikaanse fastfoodketen Sonic in Ohio overgenomen werden, zijn de verhoudingen op de werkvloer er niet al te best. Klanten van het filiaal in Circleville stuitten er deze week op een handgeschreven briefje op het raam met een duidelijke boodschap. ‘Waarschuwing: door vreselijk slecht management is het hele team opgestapt.’

,,Het bedrijf is verkocht aan mensen die geen f*ck geven om iemand behalve zichzelf’’, schreef het team dat zijn collectief ontslag aanbood. ,,Onze excuses voor het ongemak maar wij weigeren te werken voor een bedrijf dat zijn werknemers als stront behandelt terwijl zij alles gegeven hebben. We hebben te lang te hard gewerkt. We hebben allemaal betere omstandigheden opgezocht. Aan de nieuwe eigenaars: f*ck you.’’

Ook de restaurants in Grove City en in Lancaster zagen het personeel massaal de deur achter zich dichtslaan. In een e-mail naar de nieuwe eigenaars beschrijven ze de zaak als ‘het meest waardeloze bedrijf dat we ooit zagen.’

Sonic werd opgericht in 1953 en is een typische Amerikaanse drive-infastfoodketen met friet, hamburgers en hotdogs op het menu. In heel de VS zijn er meer dan 3.600 filialen. De huidige crisis zou geen betrekking hebben op het hele bedrijf, maar op enkele restaurants waarvan de franchise overgenomen werd door SRI Operating Company. Zij voerden onder meer een minimumloon van 3,5 euro per uur plus fooien in. Sonic ontkent dat de lonen naar beneden gingen na de overname. Op Twitter krijgt het personeel dat opstapte alvast veel bijval.