Helft werknemers bereikbaar buiten werktijd

Bijna de helft van de werknemers is regelmatig buiten kantooruren door collega’s of klanten te bereiken via telefoon, e-mail of WhatsApp. Managers zijn het vaakst bereikbaar buiten werktijd. Dat blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO.