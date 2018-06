Help gestrande vakantiegangers weer op weg. Standplaats: Lyon

Aan wat voor eisen moeten die kandidaten voldoen? Nieuwe medewerkers hebben hbo- of wo-werk- en denkniveau en kennis van de Franse taal en cultuur. ,,We maken daar een onderscheid in. Als je vloeiend Frans spreekt zul je bijvoorbeeld het contact voeren met ziekenhuizen en garages, maar ook als je Frans spreekt op basisniveau dan is dat voldoende voor andere taken." Callcenterervaring is gewenst maar niet noodzakelijk. ,,Iemand die bijvoorbeeld in de horeca heeft gewerkt is ook gewend dienstverlenend te denken. Het gaat erom dat je een open persoonlijkheid hebt en over goede communicatieve vaardigheden beschikt.''