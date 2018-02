Help je collega's én je carrière: word bhv'er

Een nuttige vaardigheid leren en je cv versterken? Wie bhv'er wordt, slaat volgens online carrièreplatform Intermediair twee vliegen in één klap.

Bedrijven zijn verplicht om hun bedrijfshulpverlening goed op orde te hebben. Dat betekent dat er waarschijnlijk ook binnen jouw organisatie één of meer gecertificeerde bhv’ers aanwezig zijn: collega’s die in geval van nood in actie komen en helpen tot de professionele hulpverleningsdiensten gearriveerd zijn.

Tekort

Veel bedrijven kampen met een tekort aan bhv’ers en dus help je door een training te volgen niet alleen je eigen organisatie, maar ook je eigen positie. De betrokkenheid die je ermee toont staat immers mooi op je cv.

Maar wat moet je doen als bhv'er? Volgens de Arbowet heeft een bedrijfshulpverlener drie taken:

1. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

2. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

3. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Training

Er zijn tientallen aanbieders van BHV-trainingen, waarvan sommige branchespecifiek zijn. De risico’s in een kantoortuin verschillen immers behoorlijk met die van een fabriekshal waarin met gevaarlijke chemicaliën wordt gewerkt.

Wat een BHV-training precies moet omvatten omschrijft de wet niet, maar de drie genoemde taken komen in elk geval aan bod. In sommige trainingen leer je ook hoe je een AED moet gebruiken. Meestal duurt een training twee dagen.

Bij FMTC in Amsterdam zijn de kosten 280 euro, bij de Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland 395 euro (in het hele land actief). Deze organisatie biedt de training ook aan als E-learning in combinatie met 1 praktijkdag. Deze kost 275 euro. Bij BHV Nederland kost de opleiding tot bedrijfshulpverlener 299 euro.

Keurmerk

Op de website van opleidingskeurmerk NIBHV vind je een overzicht van opleiders die een keurmerk mogen voeren. Een certificaat is één jaar geldig, daarna moet er een herhalingscursus van een dag worden gedaan.

Als je de smaak te pakken hebt kun je op veel plaatsen ook nog een EHBO-cursus doen. Het belangrijkste verschil tussen een EHBO en BHV-cursus is dat je als EHBO’er niet alleen levensreddende eerste hulp krijgt aangeleerd, maar ook aanvullende eerste hulp. Ook leer je er een AED te gebruiken.